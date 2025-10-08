Tränen bei AYTO-VIP: Jonny Jaspers möchte seine Mama anrufen

Jonny Jaspers (32) lässt seinen Gefühlen bei Are You The One – Reality Stars in Love freien Lauf. Die Reality-TV-Bekanntheit fühlt sich vor Ort schon länger nicht mehr wohl – ein Streit mit Viktoria Miller bringt das Fass jedoch zum Überlaufen. "Ich habe einfach keine Kraft mehr. Mein Akku ist einfach leer", klagt er im Einzelinterview, dann kullern bei Jonny die Tränen. In diesem Moment gibt es für den Prominent getrennt-Star nur eine Person, die ihn trösten kann: seine Mutter. "Ich habe keinen Bock, mit so einem Abfall zu diskutieren. Ich will mit meiner Mama telefonieren", fordert er.

Jonny schildert, wie schlecht es ihm in der Villa geht – besonders die unhygienischen Zustände setzen ihm stark zu. "Ich fühle mich ekelhaft, wie so ein Penner. Die Leute leben alle wie die größten Drecksäue. Es ist hier einfach ekelhaft", klagt der 32-Jährige unter Tränen. Von seiner Mitstreiterin Joanna erhält er in diesem schweren Moment Beistand. "Weißt du, wie schwer das für mich ist, seit Tag eins hier drinnen? Ich ziehe mich hier einfach nur durch", schluchzt er. Die anderen Kandidaten vermuten, hinter Jonnys Zusammenbruch steckt mehr: Er sei in Wahrheit so geknickt, weil Viki ihm einen Korb gegeben hat und keine andere Frau in der Villa Interesse an ihm zeigt.

Für Jonny ist der Tiefpunkt seiner Reise bei AYTO wohl erreicht. Dabei war der Auslöser für den Streit mit Viktoria eigentlich eher trivial – die beiden zofften sich wegen Handtüchern. Als Viki bewaffnet mit drei Handtüchern aus der Dusche kam, platzte Jonny plötzlich der Kragen. Er müsse sich seit Tagen ein einziges Handtuch mit seinem Co-Star Leandro Fünfsinn teilen, donnerte er. Viki hatte dafür wenig Mitleid übrig und konterte: "Digga, chill doch mal." Zu viel für Jonny – er nannte Viki, mit der er zuvor angebandelt hatte, eine "freche Göre" und dampfte wütend ab.

RTL / Frank Beer Jonny Jaspers, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

RTL / Frank Beer Jonny Jaspers, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Viki

