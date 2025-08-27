Jonny Jaspers brachte nach Seitensprung Tanga mit nach Hause

Reality-TV-Star Laura Peuker (25) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Jonny Jaspers (32). Im Podcast "Truth or Trash" behauptet sie, Jonny habe sie während ihrer Beziehung mit mehreren Frauen betrogen. Besonders pikant: Eine dieser Frauen soll sich bei Laura gemeldet und Details über die Affäre preisgegeben haben. Angeblich brachte Jonny dabei sogar ein kurioses Souvenir mit. "Das Allerschlimmste ist, körperlich fremdzugehen und den Tanga mit nach Hause zu bringen von der Frau", erzählt Laura.

Doch das ist nicht alles, was Laura über die Untreue ihres Ex-Partners zu berichten hat. Laut ihren Angaben soll Jonny sie mit insgesamt 13 Frauen betrogen haben: "Ich habe nur die Frauen gezählt, von denen ich Beweise zugeschickt bekommen habe – und das sind 13." Als sie angeblich von einer der Betroffenen direkt kontaktiert wurde, habe diese explizit Einzelheiten über das Treffen preisgegeben. Auch Screenshots und andere Nachrichten seien Laura im Nachhinein zugespielt worden.

Dass Konflikte zwischen den beiden Reality-TV-Stars nicht neu sind, wissen Zuschauer der aktuellen Staffel von Prominent getrennt. Bereits während der Dreharbeiten stritten die beiden heftig über Treue und Ehrlichkeit. Besonders Jonny geriet dabei ins Kreuzverhör, nachdem Laura ihm öffentlich Flirt-Nachrichten vorgelegt hatte. Die Dynamik des ehemaligen Paares sorgt einerseits für Dramatik in der Sendung, bringt aber andererseits auch immer neue schockierende Details ans Licht.

Anzeige Anzeige

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Laura Peuker