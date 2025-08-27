Rauswurf von Laura: "Prominent getrennt"-Babu erklärt sich

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt kam es zum heftigen Streit zwischen Kandidatin Laura Peuker (25) und ihrer Mitstreiterin Babu. Obwohl die beiden sich während der bisherigen Staffel gut verstanden hatten, änderte sich dies schlagartig, als Letztere die Möglichkeit bekam, Laura und deren Ex-Partner Jonny Jaspers (32) aus der Show zu werfen. Während sie bereit war, für den Rauswurf zu stimmen, weigerte sich ihr Ex-Freund Felix Davidson dagegen. Für Laura, die am Ende von den restlichen Mitstreitern aus der Show geschmissen wurde, war dieser Schritt ein klarer Vertrauensbruch: "Ich fühlte mich verraten und ausgeschlossen." Nach der Ausstrahlung verteidigte Babu jetzt auf Instagram ihr Vorgehen und schoss scharf zurück.

In ihrer Story erklärte die TV-Bekanntheit, dass sie Laura keine Loyalität schulde, da diese sie bereits vor der Show hintergangen habe. "Jonny ist der Freund von Felix. Laura war nie meine Freundin, sie hat mich vor der Show gelinkt", schrieb der Realitystar und richtete weitere Vorwürfe auch an Felix, der sich bei der Nominierung gegen sie gestellt hatte. "Soll er mal lieber erzählen, was er alles über Jonny weiß, aber macht auf guten Freund Laura gegenüber." Gleichzeitig drohte Babu, weitere brisante Details offenlegen zu wollen: "Wartet bis zum Ende, ich packe alles aus."

In den sozialen Netzwerken entzündete sich daraufhin eine regelrechte Diskussion. Viele der Zuschauer reagierten entsetzt auf Babus Verhalten und bezeichneten es als "hinterhältig und unmenschlich". Laura hingegen erhielt online viel Zuspruch. Zahlreiche Fans solidarisierten sich mit ihr und kritisierten die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin in Kommentaren auf Social Media: "Nur Liebe für Laura. Du hast absolut recht, mit allem, was du gesagt hast." Ob das aufgeheizte Drama noch weitere Nachspiele haben wird, bleibt abzuwarten.

Collage: RTL, RTL Collage: "Prominent getrennt"-Kandidatinnen Laura Peuker und Babu, 2025

RTL Felix und Babu bei "Prominent getrennt"

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Influencerin

