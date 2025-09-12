Laura Peuker wähnt sich mental und körperlich am Tiefpunkt

Laura Peuker (25), bekannt aus der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt, hat sich in einem emotionalen Instagram-Video an ihre Fans gewandt und über ihre aktuellen Herausforderungen gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin, die in der Sendung mit ihrem Ex-Partner Jonny Jaspers (32) zu sehen war, befindet sich, wie sie selbst sagt, "mental und körperlich am Tiefpunkt". Besonders die Enthüllung, dass Jonny sie 13 Mal betrogen haben soll, scheint Laura schwer belastet zu haben. Sie beschreibt, dass sie sich zunehmend erschöpft fühlt, immer wieder die Motivation verliert und auch ihre Gesundheit bereits unter diesem anhaltenden Tief leidet.

Ungesunde Ernährung und unregelmäßige Essgewohnheiten hätten Lauras Hautbild inzwischen massiv verschlechtert, wodurch sie sich permanent unwohl fühle. Allgemein könne sie sich kaum mehr dazu aufraffen, sich um sich selbst zu kümmern. Dies sei mittlerweile nicht nur an abgebrochenen Fingernägeln, sondern auch an ihrer zunehmend unordentlichen Wohnung zu erkennen. Doch trotz oder gerade wegen ihrer aktuellen Verfassung will Laura endlich wieder durchstarten. Sie kündigte an, ihr Leben wieder in den Griff bekommen zu wollen und lud ihre Follower ein, sie auf diesem Weg zu begleiten.

Über Social Media gibt Laura ihren Fans oft Einblicke in ihr Leben, und auch in weniger glamourösen Momenten teilt sie ihre Gedanken offen mit. In den vergangenen Jahren hat sie sich als Realitystar und starke Persönlichkeit einen Namen gemacht. Doch ihr aktueller Zustand zeigt, dass auch sie Kämpfe auszufechten hat, wie viele andere Menschen. Ihre ehrlichen Worte und ihr Versprechen, an sich zu arbeiten, haben viele ihrer Follower beeindruckt. Laura möchte diesen schwierigen Lebensabschnitt als Neuanfang sehen und zeigte sich zuversichtlich, Schritt für Schritt wieder in ihr Gleichgewicht zu kommen.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Laura Peuker

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"

RTL Laura Peuker, "Prominent getrennt" 2025