Wow: Frauke Ludowig (61) beeindruckt mit Mega-Muskeln

Frauke Ludowig (61) überrascht ihre Fans mit einem beeindruckenden Einblick in ihre persönliche Sportroutine. Die "Exklusiv"-Moderatorin postete auf Instagram Fotos, die ihre durchtrainierten Arme und definierten Muskeln zeigen – ein Resultat ihres regelmäßigen Krafttrainings. Seit Monaten setzt Frauke auf intensiven Muskelaufbau und erzählt ihren Followern, dass sie viermal pro Woche trainiere. Die Reaktionen auf die Schnappschüsse zeigen, dass ihre Follower ihre harte Arbeit anerkennen. So kommentiert jemand unter dem Post: "Krass, du Tier!" Über tausend Likes sammelte der Beitrag bereits – ein Zeichen dafür, wie sehr ihre Fitnessreise andere inspiriert.

Dieser Fitnessfokus ist für Frauke, die inzwischen viermal die Woche trainiert, längst zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden. Sie betont, wie wichtig es ist, auch im Alter durch Muskeltraining fit zu bleiben. "Es hilft einfach dabei, fit zu bleiben, gesund älter zu werden und sich in seinem Körper wohlzufühlen!", erklärte sie in ihrem Post. Neben dem Kraftaufbau bleibt sie ihren Fans weiterhin nah, indem sie regelmäßig private Einblicke über soziale Medien teilt.

Die beliebte Moderatorin, die schon seit 35 Jahren bei RTL arbeitet, ist nicht nur als Gesicht ihrer Sendung, sondern auch als Persönlichkeit bei ihren Fans beliebt. Ihre Authentizität, sei es beim Sport oder im Alltag, macht sie besonders nahbar. Mit ihrem Einsatz für Fitness und einem aktiven Lebensstil inspiriert sie viele ihrer Follower, gerade durch die positive Energie und Motivation, die sie vermittelt. Frauke, die schon lange im Rampenlicht steht, zeigt damit, wie man trotz eines vollen Zeitplans Zeit für die eigene Gesundheit finden kann.

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, 2024

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, TV-Moderatorin

Getty Images Frauke Ludowig beim Raffaello Summer Day 2024