Ganzes Leben falsch gefühlt: Lola Weippert offen über ADHS

Moderatorin und Social-Media-Star Lola Weippert (29) hat in einem offenen Instagram-Post über ein sehr persönliches Thema gesprochen: ihre Diagnose ADHS. Die 29-Jährige beschreibt, dass sie sich seit ihrer Kindheit oft "falsch" gefühlt habe – anders als ihre Mitmenschen. "Zu viel, zu emotional, zu laut, zu sprunghaft, zu unkonzentriert" seien Empfindungen gewesen, die sie ein Leben lang begleitet hätten. Nach Jahren des inneren Konflikts hat Lola sich nun entschieden, Medikamente auszuprobieren: nicht, um sich zu verändern, sondern um besser mit ihrer Gefühlswelt umzugehen.

In ihrem Post betonte Lola außerdem, dass ADHS nichts sei, wofür man sich schämen müsse, sondern dass es vielmehr vielen ihrer Eigenschaften einen Namen gebe, die lange unverstanden blieben. Sie wolle lernen, mit diesem Teil ihrer Persönlichkeit Freundschaft zu schließen, statt dagegen anzukämpfen. Auch wolle sie den Menschen in ihrem Umfeld das Leben erleichtern, die sie oft mit ihrem "lauten, bunten, schnellen Chaos" aushalten müssten. Abgeschlossen wurde ihre ehrliche Botschaft mit den Worten: "Wir mit ADHS sind nicht falsch. Wir sind einfach anders. Und das ist okay."

Lola, die im April aufgrund einer Hirnhautentzündung eine mehrwöchige Pause einlegen musste, hat sich in der Vergangenheit schon häufiger authentisch und nahbar gezeigt. Die Rückmeldungen ihrer Fans zeigen, dass diese Offenheit geschätzt wird, besonders zu solch sensiblen Themen. Ihre Fähigkeit, private Herausforderungen und öffentliche Bekanntheit zu balancieren, macht sie zu einer der greifbarsten Persönlichkeiten der Medienlandschaft. Mit ihrem Post ermutigt sie nun Betroffene und Angehörige gleichermaßen, sich mit dem Thema ADHS auseinanderzusetzen und sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind.

Lola Weippert, Moderatorin

Lola Weippert posiert auf Instagram im Bikini

Lola Weippert, Moderatorin