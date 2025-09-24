Jonny ist geknickt: Spielt AYTO-VIP-Viki etwa nur mit ihm?

Jonny Jaspers (32) erlebt in der jüngsten Folge der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love ein emotionales Auf und Ab. Nach einer zunächst vielversprechenden Matching-Night, in der Viki ihn als ihren potenziellen Partner wählte, schien für den Reality-TV-Star alles in die richtige Richtung zu laufen. Doch die Freude währte nur kurz: Schon wenig später sah Jonny, wie Viki mit Kandidat Sidar turtelte. Seine Enttäuschung darüber konnte er nicht verbergen: "Ich bin einfach mies abgef*ckt. So ein Stück Sche*ße, digga."

Viki hatte ihm laut eigener Aussage ein gutes Gefühl gegeben, bevor sie ihn so unschön vor den Kopf stieß. Neben den intimen Momenten zwischen Viki und Sidar kam es für Jonny noch dicker: Die beiden teilten sich auch ein gemeinsames Bett, was dem Reality-Star endgültig den Boden unter den Füßen wegzog. "Ich habe das dumpfe Gefühl, dass sie hier einfach nur ein falsches Spiel spielt", spekulierte er enttäuscht über Vikis Absichten. Aufgrund seines Frusts verließ Jonny am Abend schließlich den Schlafsaal, um draußen Ruhe zu finden und einen klaren Kopf zu bekommen.

Jonny Jaspers ist kein Unbekannter, wenn es um schwierige Situationen in der Liebe geht. Zuletzt war er mit seiner Ex-Partnerin Laura Peuker (25) bei der Reality-Show Prominent getrennt zu sehen und sorgte auch im Nachgang für unschöne Schlagzeilen. Nach Laura scheint Jonny nun aber bereit für eine neue Beziehung. "Are You The One?" hält für ihn bisher nur wenige Antworten auf seine Suche nach Liebe bereit. Ob sich sein Glück in der Show noch wendet, bleibt abzuwarten.

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Viki

RTL / Frank Beer Jonny Jaspers, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat