Lina Westphal veröffentlicht KI-Song nach Jonny-Betrugsdrama

Lina Westphal hat mit ihrem neuen Song "Ohoh Jonny" für Furore gesorgt. Der Reality-TV-Star ließ sich vom Trennungsdrama zwischen Laura Peuker (25) und Jonny Jaspers (32) inspirieren – ein Skandal, der derzeit auch abseits der TV-Show Prominent getrennt für viel Gesprächsstoff sorgt. Besonders pikant: Laura hatte in Linas Podcast enthüllt, dass Jonny sie mit 13 verschiedenen Frauen hintergangen haben soll. Der Song, der jetzt auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist, vereint Chatverläufe, die Laura öffentlich machte und Kommentare dazu. "Trink noch nen Eimer, vergiss deine Freundin zu Hause, dann probiers noch mal. Aber Baby, Baby – oder bin ich deine zweite Wahl", heißt es in einer Zeile des Lieds, das Lina auf Instagram vorstellte.

Zu Gast in Linas Podcast "Truth or Trash" hörte Laura den Song das erste Mal und durfte ihn sogar selbst performen. Die junge Frau schien von der musikalischen Aufarbeitung ihrer Erfahrungen tief bewegt zu sein. "Du heilst so krass viel in mir gerade", schwärmte sie amüsiert. Doch nicht alle zeigen sich begeistert. Jonny selbst reagierte nicht gerade begeistert auf Social Media. "Übrigens habe ich jetzt einen eigenen Song, danke Lina", schrieb er sarkastisch, ließ in demselben Atemzug aber auch kritische Töne anklingen und teilte spitze Bemerkungen in Linas Richtung aus: "Ich will gar nicht anfangen von dir. [...] Aber schön, wie du meinen Namen stöhnst."

Laura und Jonny gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege und trafen in "Prominent getrennt" wieder aufeinander. In der Show "Truth or Trash" sprach die Influencerin schließlich offen über weitere schmerzhafte Details ihrer Beziehung und berichtete, dass nach der Ausstrahlung mehrere Frauen mit Beweisen für Jonnys Untreue an sie herangetreten seien. "Es haben mir zwar noch mehr Frauen geschrieben und es behauptet, aber von 13 habe ich Beweise", erklärte Laura.

Anzeige Anzeige

Instagram / ballerlina Lina, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

Anzeige Anzeige

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"