"Tomatenkopf": AYTO-VIP-Oliver spottet über Jonnys Verhalten

Bei Are You The One – Reality Stars in Love ging es zuletzt ordentlich zur Sache. Als Überraschungsgast zog Jimi Blue Ochsenknecht (33) in die Villa ein und sorgt seitdem für Wirbel. Für ihn tickt die Uhr besonders schnell: Nur fünf Tage bleiben ihm, um sein sogenanntes Perfect Match zu finden und die Chance auf den Gewinn zu wahren. Doch nicht alle Teilnehmer begrüßen ihn mit offenen Armen. Jonny Jaspers (32) etwa zeigt sich wenig kooperativ und macht kein Hehl daraus, dass er Jimi bei der Partnerwahl nicht unterstützen will.

Oliver Ginkel nahm die Spannungen zum Anlass, seinem Ärger in einem Promiflash-Interview Luft zu machen, und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Jonny hat irgendwie gegen jeden was gehabt. Das ist wie bei Prinz Marcus von Anhalt – wenn er sauer wird, wird er knallrot wie ein Tomatenkopf", scherzte der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat. Besonders Jimi scheint es Jonny angetan zu haben, doch laut Oliver hat das einen einfachen Grund: "Die Frauen beachten ihn kaum, und jetzt ist auch noch ein neuer Mann da, der ihm zusätzlich Konkurrenz macht." Ob sich die beiden Streithähne trotz der Differenzen am Ende zusammenraufen können, bleibt fraglich.

Bereits zuvor hatte Jonny häufiger Probleme in der Villa und stieß bei den Frauen auf wenig Gegenliebe. Besonders eine Zurückweisung durch Mitstreiterin Viktoria Miller soll ihm schwer zugesetzt haben. Sie offenbarte ihm, dass ihre Gefühle doch einem anderen Mann gelten, was ihm sichtlich naheging. "Ich verstehe nicht, warum sie mit allen flirtet, nur nicht mit mir", äußerte sich der 32-Jährige enttäuscht im Einzelinterview bei "Are You The One – Reality Stars in Love".

Collage: Instagram / oliver.ginkel, RTL Collage: Oliver Ginkel und Jonny Jaspers, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Viki