So gelang Kristen Bell & Adam Brody der perfekte Serien-Kuss

Kristen Bell (44) und Adam Brody (44), die Stars der Netflix-Erfolgsserie "Nobody Wants This", gaben bei einer Veranstaltung der Screen Actors Guild jetzt Einblicke in ihre Arbeit an der Serie. Die beiden Schauspieler sprachen dabei auch über die Entstehung der perfekten ersten Kussszene zwischen ihren Charakteren Joanne und Noah. Kristen erzählte von dem Moment, als sie das Drehbuch las und die Anweisung für einen "weltbesten Kuss" sah. Laut IndieWire erklärte die Schauspielerin: "Wie kriegen wir das hin? Mein Bauchgefühl sagte mir, es geht um alles vor dem Kuss, nicht um den Kuss selbst."

Dabei betonte sie die Bedeutung des Aufbaus der Szene durch intensive Blicke, was Adam mit einer besonderen Handgeste unterstützte. Er fügte hinzu, dass er vermeiden wollte, den klassischen Filmkuss mit geschlossenen Lippen zu machen. Stattdessen wollte er eine einzigartige Intensität schaffen, indem er den Kuss authentischer wirken ließ. "Ich sagte: 'Hör zu, ich will auch keinen typischen Filmkuss machen, bei dem die Lippen lange geschlossen bleiben. Es soll wirklich so aussehen, als ob ich ihr die Zunge reinstecke', also habe ich meinen Mund extra weit geöffnet."

Das Zusammentreffen von Kristen und Adam auf dem Bildschirm begeistert nicht nur das Publikum, sondern spiegelt auch die gute Chemie wider, die sie off-screen teilen. Abseits des Rampenlichts führt Adam ein erfülltes Familienleben mit seiner Frau Leighton Meester (38) und ihren zwei Kindern. Kristen ist seit 2013 mit Dax Shepard (49) verheiratet und gibt oft ehrliche Einblicke in das nicht immer einfache Familienleben. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell bei einem "Nobody Wants This"-Fan-Event im September 2024

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell, Nobody Wants This Interview

