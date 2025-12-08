Daniela Katzenberger zeigt neue Oberweite nach der Brust-OP

Großer Auftritt, großer Nervenkitzel: Daniela Katzenberger (39) feierte beim Bertelsmann-Event in einem roten Cut-out-Kleid ihr Debüt mit neuem Dekolleté – und brachte Ehemann Lucas Cordalis (58) gleich mit. Der Termin am Abend in Berlin war für die Reality-TV-Darstellerin mehr als nur ein weiterer roter Teppich, er war ihr persönliches Highlight des Jahres. Nach intensiver Vorbereitung mit ihrem Stylisten und einer Kleiderstange voller Glamour-Looks fiel die Wahl schnell auf das sinnliche Rot. Doch in dem Moment, als Daniela auf dem Teppich strahlte und Gäste begrüßte, passierte der Schreckmoment: Beim Umarmen von Regina Halmich (49) rutschte der Stoff. Daniela befürchtete, dass Nähte, Narben und mehr zu sehen sein könnten. "Es ist der wichtigste Abend des Jahres und ich habe es voll verkackt", behauptete sie später in ihrer VOX-Doku.

Tatsächlich lief der Abend für die Influencerin besser, als sie selbst dachte. Zwar saß das Kleid riskant und sie fühlte sich kurz aus dem Takt gebracht, doch die vermeintliche Panne blieb unbemerkt. Statt kritischer Kommentare gab es Applaus für ihren strahlenden Look. Daniela hatte im Vorfeld betont, wie sehr sie auf diesen Moment hingearbeitet hat: Früher sei sie zu großen Gala-Events gar nicht eingeladen worden. "Für andere ist es ein normaler Red Carpet. Für mich ist es ja eine Premiere. Ich habe ja jetzt die zwei Babys, die sind jetzt neu", merkte sie an. Umso größer die Erleichterung, dass der Abend ein voller Erfolg war – genauso wie Danielas Brust-OP: "Und das ist für mich auch so voll das Highlight, weil ich weiß, ich kann jetzt normale Sachen anziehen."

Danielas Entscheidung für eine erneute Brust-OP hatte einen ernsten Hintergrund. Die Schönheit stand nicht im Vordergrund – es ging ihr vor allem um ihre Gesundheit. Nach ihren ersten beiden Eingriffen häuften sich die Probleme immer mehr. In ihrer Doku berichtete die Reality-TV-Darstellerin offen: "Ich merke jeden Tag, wie sehr mich diese Brüste nerven – optisch, aber auch vor allem wegen der Schmerzen." Seit ihrer letzten OP vor etwa vier Jahren litt die Kultblondine fast täglich unter heftigen Kopfschmerzen, nahm regelmäßig Schmerztabletten und kämpfte mit Verspannungen. Der Wunsch, die Brüste verkleinern zu lassen, war die logische Konsequenz.

Imago Lucas Cordalis und Daniela Katzenberge bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Imago Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2025