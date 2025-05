Noch vor Staffel zwei: "Fallout" bekommt eine dritte Staffel

Amazon hat jüngst offiziell verkündet, dass die erfolgreiche Serie "Fallout" bereits vor der Premiere der zweiten Staffel um eine dritte verlängert wurde. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Prime-Video-Upfronts am 12. Mai in New York, wo auch die Hauptdarsteller Ella Purnell, Aaron Moten und Walton Goggins (53) vor Ort waren. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Zuschauer tiefer in die wunderbar surreale Welt von 'Fallout' eintauchen können", erklärte Vernon Sanders, globaler TV-Chef der Amazon MGM Studios.

In Staffel zwei, die im Dezember 2025 in den Stream gehen soll, wird die Geschichte nach dem dramatischen Finale der ersten Staffel fortgesetzt und führt das Publikum durch die dystopische Mojave-Wüste bis hin zur zerstörten Stadt New Vegas. Acht Episoden warten, und Fans können sich auf eine weiterhin fesselnde Reise einstellen. Amazon begründet die frühe Ankündigung von Staffel drei mit der immensen Beliebtheit und den herausragenden Zuschauerzahlen der Serie. Die ausführenden Produzenten Jonathan Nolan (48) und Lisa Joy bedankten sich bei den Fans und Kollegen: "Wir freuen uns, die Welt ein weiteres Mal untergehen zu lassen."

Die Serie "Fallout" basiert auf der beliebten Videospielreihe von Bethesda und spielt in einer postapokalyptischen Welt, die nach einem verheerenden Atomkrieg im Jahr 2077 verwüstet wurde. Während einige Überlebende in Schutzbunkern leben, ist die Außenwelt von mutierten Kreaturen und anarchischem Chaos geprägt. Nicht nur auf visueller Ebene hat sich "Fallout" als Erfolg erwiesen, sondern auch durch seine fesselnde Erzählweise und düstere Atmosphäre. Staffel eins der Serie wurde von mehr als 100 Millionen Zuschauern weltweit gesehen und gehört zu den drei meistgesehenen Titeln auf Prime Video.

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

Getty Images Mike Hopkins (Amazon Studios), Schauspielerin Ella Purcell und Director Jonatahn Nolan, 2024

