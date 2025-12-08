Diese Sommerhaus-Kandidatin war laut Natalia Osada "unnötig"

Natalia Osada (35) und ihr Mann Jiorgos Triadis hätten in diesem Jahr fast am Sommerhaus der Stars teilgenommen. Obwohl es letztlich nicht dazu kam, hat sich die Reality-TV-Darstellerin aber sehr genau angeschaut, was in der beliebten TV-Show passiert ist. In einem Interview mit Promiflash ließ sie durchblicken, dass vor allem eine Teilnehmerin ihrer Meinung nach überflüssig war: Sarah Joelle Jahnel (36). "Die war total unnötig da drinnen. Die hätte man sich auch sparen können", kritisierte Natalia. Sie empfand deren Auftreten als "zu toxisch und dramatisch".

Doch nicht alle Mitstreiterinnen sah Natalia so kritisch. Eine Kandidatin habe ihr besonders gut gefallen: Hanka Rackwitz (56). Diese sei ihrer Ansicht nach nicht nur unterhaltsam, sondern oft auch ziemlich lustig gewesen. "Schade, dass sie so kurz drinnen war. Die hätte ich mir auch gerne länger angeschaut", erklärte Natalia weiter. Trotz bedauerter Ausstiegsformate hoffe sie darauf, Hanka in Zukunft in weiteren Shows erleben zu können. Die Einschätzungen der TV-Persönlichkeit dürften unter Fans der Sendung für Diskussionen sorgen.

Natalia ist kein unbekanntes Gesicht in der Welt des Reality-TVs. Bereits in Formaten wie "Catch the Millionaire" oder Adam sucht Eva stellte sie sich ungewöhnlichen Herausforderungen. Privat scheint die 1990 geborene Blondine ebenfalls ihr Glück gefunden zu haben: Sie ist mit Jiorgos verheiratet, der sie nicht nur im Leben, sondern auch bei so manchem Abenteuer stets unterstützt. Mit ihren klaren Worten und Meinungen sorgt Natalia regelmäßig für Schlagzeilen – und das wird sich wohl auch künftig kaum ändern.

Anzeige Anzeige

RTL, "Stranger Sins" Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

Anzeige Anzeige

Natalia Osada Natalia Osada und Jiorgos Triadis, "Stranger Sins"-Stars