Leroy Leone spricht über schlimme Erfahrungen in Kindheit

Leroy Leone (36), bekannt als erfolgreicher Comedian und Schauspieler, hat in einem Interview erstmals über erschütternde Erlebnisse aus seiner Vergangenheit gesprochen. Im Gespräch mit Watson schildert er den sexuellen Missbrauch, den er im Alter von 13 Jahren an der Nordsee durch drei Männer erleiden musste, sowie die traumatischen Folgen, die ihn bis heute begleiten. Auch sein anschließender Versuch, seiner Mutter zu vertrauen, führte zu weiterer Demütigung, da sie seinem Bericht keinen Glauben schenkte. Die schwere Last dieser Erlebnisse wurde zudem durch mangelnde Akzeptanz seiner Homosexualität in seinem familiären Umfeld verstärkt, was Leroy schließlich zum Schweigen brachte – ein Schweigen, das ihn "fast umgebracht hätte", wie er betonte.

Die traumatischen Erfahrungen der Kindheit und Jugend blieben jedoch nicht die einzigen Herausforderungen in Leroys Leben. Nach dem Tod seines Bruders und einem langen Kampf mit Depressionen kamen weitere Vorfälle hinzu, darunter eine missbräuchliche Beziehung Anfang der 2010er Jahre. In dieser machte er erneut grausame Erfahrungen, darunter körperliche Misshandlungen und eine Vergewaltigung. All diese Ereignisse führten zu tiefgreifenden psychischen Belastungen, die er über Jahre hinweg mit sich trug, bevor er sich schließlich Hilfe suchte. Durch Therapien und den Mut, über das Erlebte zu sprechen, schaffte er es, die dunklen Kapitel seines Lebens langsam aufzuarbeiten.

Trotz aller Schwere in seinem Leben hat Leroy stets die Kraft gefunden, andere zum Lachen zu bringen. Seine humorvollen Auftritte und Videos, ergänzt durch seine große Präsenz auf Plattformen wie TikTok und Instagram, stehen jedoch in starkem Kontrast zu der inneren Härte, die er erlebte. In der Vergangenheit wurde Leroy immer wieder mit Themen aus seinem Privatleben in Verbindung gebracht, darunter auch Gerüchte über vermeintliche Affären oder Auseinandersetzungen mit anderen Persönlichkeiten. Über all das hinaus zeigt er sich nun als jemand, der nicht nur für sein Talent, sondern auch für seinen Mut bewundert werden kann. Diese Offenheit will er nutzen, um anderen eine Stimme zu geben: "Vielleicht liest ein anderer Betroffener meine Geschichte und findet Mut, selbst zu sprechen."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Leroy Leone Leroy Leone, Schauspieler

Leroy Leone Leroy Leone, Schauspieler