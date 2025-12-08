Oprah Winfrey feiert Social-Media-Verbot für Jugendliche

Oprah Winfrey (71) hat bei ihrer ersten Veranstaltung in Sydney während ihrer Tour durch Australien das landesweite Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in höchsten Tönen gelobt. Vor einem begeisterten Publikum erklärte die Moderatorin, Australien werde "das Leben einer ganzen Generation verändern". Das Verbot, das ab dem 10. Dezember in Kraft tritt, soll junge Menschen vor schädlichen Inhalten und Risiken wie Online-Betrug schützen. Bei der Veranstaltung ging Oprah zudem auf die Auswirkungen sozialer Medien ein und äußerte ihre Bedenken insbesondere in Bezug auf die Kommunikationsfähigkeit und das Sozialverhalten junger Menschen.

Auch der australische Schauspieler Hugh Jackman (57) war Thema des Abends. Oprah schwärmte von seiner Leistung im bald erscheinenden Film "Song Sung Blue", in dem er gemeinsam mit Kate Hudson (46) ein Paar spielt, das zusammen eine Neil-Diamond-Tributband gründet. "Ich habe den Film schon dreimal gesehen – Hugh verdient alle Auszeichnungen", lobte Oprah. Zudem verriet sie, dass Jackman ihr Bills Grangers berühmte Ricotta-Pfannkuchen empfohlen habe, die sie gleich zweimal am selben Tag probierte. Neben ihren Filmempfehlungen sprach die Moderatorin auch über persönliche Themen wie Disziplin und Resilienz sowie über ihren Weg, Menschen dazu zu inspirieren, ihr Leben neu zu überdenken.

Während ihres Vortrags blieb Oprah jedoch vage, als es um ihr offenes Gespräch über den Umgang mit ihrem Gewicht und ihre Gesundheit ging. Sie erwähnte lediglich ihre Behandlung und den langjährigen persönlichen Kampf, war jedoch aufgrund australischer Vorschriften gezwungen, auf konkrete Nennungen von Medikamenten wie GLP-1-Rezeptor-Agonisten zu verzichten. Seit einer Knieoperation im Jahr 2021 wandert Oprah täglich und kombiniert dies mit weiteren Maßnahmen wie Krafttraining und einer bewussteren Ernährung. Zudem sprach sie über frühere Hürden als schwarze Frau im Fernsehen und erzählte, dass sie auch in Sydney gern wandern geht, auch in der Umgebung des Royal National Park.

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

Getty Images Hugh Jackman und Oprah Winfrey im Jahr 2010

Getty Images Oprah Winfrey, Dezember 2024