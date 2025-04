Walton Goggins verrät Details zur zweiten "Fallout"-Staffel

Die zweite Staffel "Fallout" ist eine der Serien-Fortsetzungen, die von Liebhabern am heißesten ersehnt wird. Jetzt gibt es dank Hauptdarsteller Walton Goggins (53) endlich ein paar Hinweise, welche Atmosphäre die neuen Folgen der Videospielverfilmung aufbauen. "Wir stecken richtig tief in Staffel zwei von 'Fallout'. Jetzt, da die Leute verstehen, wie die Welt aussieht, bringt sie die Story auf ein ganz neues Level", verrät der Schauspieler im Interview mit der Plattform Complex. Bei jeder Serie gehe es mit der zweiten Staffel erst richtig los und das werde bei dem Endzeit-Abenteuer auch der Fall sein: "Das ist der Punkt, an dem sich echte Magie entfalten kann."

Zur Handlung darf Walton noch nichts sagen, aber er verspricht, dass der Ton der ersten Staffel beibehalten wird. Auch sollen die Fans neue Einblicke in seine Figur Cooper Howard alias der Ghul bekommen – der knallharte und kühle Charakter werde ein wenig nahbarer. Aber bis zum Release müssen Fans sich noch ein bisschen gedulden, denn es wird zwar seit Ende 2024 gedreht, aber mit der Postproduktion und der Zwangspause durch die Waldbrände in L.A. ist eine Premiere vermutlich erst im Frühjahr 2026 zu erwarten. Womit die Zuschauer aber fest rechnen müssen, sind neue Gesichter im Cast: Unter anderem wurde schon Kevin – Allein zu Haus-Darsteller Macaulay Culkin (44) für Staffel zwei bestätigt.

Aber nicht nur die Fans sind gespannt auf die "Fallout"-Fortsetzung, sondern sicherlich auch die Streaming-Portale. Die Serie aus dem Hause Amazon Prime ließ im vergangenen Jahr nämlich alles hinter sich und wurde zu Prime Videos Zugpferd. Die Staffel kam an einem Stück heraus und erreichte auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes fantastische 94 Prozent. Zum Vergleich: Die Gesamtwertung von Game of Thrones – eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten – liegt nur bei 89 Prozent. Nachvollziehbar, dass Prime Video da nicht lange zögerte und nur wenige Tage nach dem Erscheinen die zweite Staffel in einem Statement bestätigte: "Wir können es kaum erwarten, die Welt erneut in die Luft zu jagen!"

Anzeige Anzeige

© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024

Anzeige Anzeige

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

Anzeige Anzeige

Anzeige