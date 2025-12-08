"Frauenfeindlich": Laura Blond schießt gegen Marc-Robin Wenz

Bei Forsthaus Rampensau Germany sorgt aktuell eine Aussage von Marc-Robin Wenz für hitzige Diskussionen. Der Reality-TV-Star, der in der Show zu sehen ist, äußerte in einer Szene den Satz: "Kennst du eine Frau, kennst du sie alle." Diese Worte sorgen für Empörung bei Laura Maria Lettgen (30), die ihrem Ärger auf Instagram Luft machte. Der Social-Media-Star bezeichnete Marc-Robins Auftritt in der Sendung als "frauenfeindlich", "ekelhaft" und ohne jeglichen Unterhaltungswert. "Mit über 30 immer noch nichts gelernt", resümierte sie kopfschüttelnd.

In einem ausführlichen Social-Media-Beitrag nahm Laura kein Blatt vor den Mund. "Ich hoffe, dass deine Mama zuschaut und sich angesprochen fühlt", schrieb sie weiter in ihrer kritischen Nachricht. Sie ließ keinen Zweifel daran, wie wenig sie Marc-Robins Verhalten schätzt. Außerdem kritisierte die Blondine scharf, ob eine solche Einstellung im Jahr 2025 noch vertretbar sei. "So etwas Ekelhaftes, Respektloses und Unlustiges habe ich echt lange nicht mehr gesehen", schloss sie ihr Statement ab.

Laura ist keine Unbekannte, wenn es darum geht, ihre Meinung über ihre Reality-Kollegen öffentlich zu machen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin einen Schlagabtausch mit Stella Stegmann (28). Die Reality-Darstellerin stichelte sehr deutlich: "Die Frau kann nichts anderes als rumheulen und andere Menschen versuchen, in ein schlechtes Licht zu rücken, um besser dazustehen." Damit aber nicht genug – sie legte nach: "Sie ist das größte Pick-me-Girl, das mir je untergekommen ist und war noch nie ein Girls-Girl."

Collage: IMAGO / Panama Pictures, Imago Collage: Laura Maria Lettgen und Marc-Robin Wenz

Instagram / laurablondd Laura Blond, Realitystar

Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln