Spuck-Clip: Fans finden Aleks Petrovics Aktion "peinlich"

Nach dem Eklat bei Temptation Island V.I.P., bei dem Aleksandar Petrovic (34) Verführerinnen bespuckt hatte, gab es heftige Kritik. Mittlerweile sind rund sechs Monate vergangen und Temptation-Versuchung Jolina kann mittlerweile über den Vorfall lachen. Ihre Mutter und Aleks ebenfalls, wie sie in seinem neuesten Clip beweisen. In ihm spuckte Jolinas Mama den Influencer aus Rache an. Doch im Netz kommt die Aktion überhaupt nicht gut rüber. "Was soll daran lustig sein?", heißt es unter einem Promiflash-Beitrag zu der Thematik. Außerdem lautet es: "Total peinliche Aktion. Was denkt er, bringt ihm das jetzt?"

In den Kommentaren unter dem Promiflash-Post finden sich zahlreiche negative Reaktionen. Viele Follower zeigen sich fassungslos angesichts des Videos. Damals forderten einige Zuschauer sogar Aleks' Show-Rauswurf. "Keine Ahnung, was ich da nun peinlicher finden soll: Aleks oder die Mutter", schreibt ein Nutzer. Die Kritik reicht von "So unangenehm" bis hin zu "Der Typ ist so durch und er kapiert einfach nicht, dass er es mit solchen Aktionen nicht besser macht."

Während nicht jeder den Humor des Influencers teilt, erreicht er zumindest eine der Frauen, die damals unter seiner Temptation-Spuckattacke gelitten hatte: Jolina selbst findet den Clip urkomisch. "Ich kann nicht mehr. Das ist so lustig, hahaha!", schreibt die Verführerin lachend an Aleks. Sie kann die negative Reaktion auf das Video nicht nachvollziehen: "Warum sind die Leute so hasserfüllt?" Damit richtet sie sich direkt an die vielen kritischen Stimmen im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Tempation-Verführerin Jolinas Mama, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinarubbert Jolina Rubbert, Temptation-Verführerin