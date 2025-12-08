Lauren Sánchez (55) verkündete am Montag live bei Good Morning America gute Nachrichten: Gemeinsam mit Ehemann Jeff Bezos (61) spendet sie 102,5 Millionen Dollar, umgerechnet fast 88 Millionen Euro. Das Geld soll 32 Organisationen in den USA zugutekommen, die gegen Obdachlosigkeit arbeiten. Die Förderung läuft über Jeffs Day One Families Fund, der seit 2018 aktiv ist. "Dieses Jahr können wir mehr als 100 Millionen geben – das hat einen riesigen Einfluss", sagte Lauren in der Sendung. Die Moderatorin und Journalistin erklärte, die Zuschüsse sollten Familien helfen, "in die richtige Richtung zu kommen". Sie betonte zudem: "Das ist erst der Anfang."

Hinter der jüngsten Runde steckt ein langfristiges Vorhaben: Der Day One Families Fund ist Teil einer Zusage über umgerechnet 1,7 Milliarden Euro und hat seit dem Start bereits mehr als 730 Millionen Euro ausgeschüttet. Laut Lauren beraten Expertinnen und Experten aus den Gemeinden, welche Bedürfnisse vor Ort am dringendsten sind, und die Hilfen flössen inzwischen in alle 50 Bundesstaaten. Zu den aktuellen Empfängern zählt auch LifeStyles of Maryland, dessen Chefin Sandy Washington die Millionenspende als Rettungsanker für Familien würdigte: "Dieses Geschenk ist für die Tausenden Familien, die jede Nacht auf unseren Straßen schlafen", sagte sie dem Sender. Lauren erschien für den TV-Auftritt bewusst in einem zurückgenommenen Look mit schwarzem Rollkragen, schwarz-grauem Tweedrock, kniehohen Stiefeln, einem Trenchcoat von Vivienne Westwood (†81). Nichts sollte von der eigentlichen Botschaft ablenken.

Privat sorgte Lauren im Sommer für Schlagzeilen: In Venedig gab sie Amazon-Gründer Jeff Bezos das Ja-Wort. Unter den Gästen waren Prominente wie die Kardashian-Jenners, Oprah Winfrey (71) und Bill Gates (70). Gegenüber der Vogue schwärmte Lauren vor der Hochzeit: "Ich bin glücklich, dass ich mein Leben mit meinem besten Freund verbringen darf, jemandem, der mich versteht, mich verehrt und den ich verehre. Ich bin die glücklichste Frau auf diesem Planeten." Ihr maßgeschneidertes Kleid von Dolce & Gabbana mit hohem Kragen und italienischer Spitze ließ sie von ikonischen 1950er-Jahre-Bräuten inspirieren. "Ich habe Bilder von Bräuten aus den 1950er Jahren recherchiert. Ich wollte zurückblicken und sah Sophia Loren. Sie trug ein hochgeschlossenes Spitzenkleid, das bis zum Hals reichte, und ich sagte: 'Das ist es. Das ist das Kleid'", so Lauren.

IMAGO / ZUMA Press Wire Lauren Sánchez, September 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos an ihrem Hochzeitswochenende