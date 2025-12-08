Dieser neue Kassenschlager stößt "Wicked" vom Thron

Disney hat mit seiner neuesten Produktion "Zoomania 2" erneut einen Volltreffer gelandet. Der Animationsfilm, der am Thanksgiving-Wochenende in den Kinos anlief, spielte weltweit beeindruckende Summen ein. In den USA sorgten fünf Tage für Einnahmen von 156 Millionen Dollar, während der internationale Markt das Gesamtergebnis auf über 559 Millionen Dollar anhob. Damit sicherte sich "Zoomania 2" laut Deadline die Spitzenposition in den Kinocharts und verdrängte den zweiten Teil des ebenfalls erfolgreichen Musicalfilms Wicked auf den zweiten Platz.

Besonders bemerkenswert war die groß angelegte Marketingkampagne, die mit namhaften Partnern wie Volkswagen, McDonald’s und Crocs durchgeführt wurde und über 215 Millionen Dollar in Medienwert erbrachte. Dies wurde durch zahlreiche Promotions, wie in Geschäften und sogar auf Flugzeuglackierungen, untermauert. "Der unglaubliche Erfolg von 'Zoomania 2' zeigt die weltweite Begeisterung für dieses Franchise", meinte Alan Bergman, Co-Vorstandsvorsitzender von Disney Entertainment, in einer Pressemitteilung. Trotz der Konkurrenz schoss der Film mit einer gigantischen Eröffnungswoche in die Liste der erfolgreichsten Thanksgiving-Releases.

Die Konkurrenz durch "Wicked: For Good", die einige Tage zuvor dominierte, ist nicht zu unterschätzen. Der Film, eine Fortsetzung des beliebten Musical-Franchise, hatte mit einem der besten Starts im November punkten können und zieht weiterhin Besucher in die Kinos. Auch wenn "Zoomania 2" nun die Führung übernommen hat, zeigt sich, dass der Drang nach aufwendig produzierten Fortsetzungsfilmen ungebrochen ist. Dies unterstreicht die anhaltende Popularität solcher Reihen bei einem breit gefächerten Publikum, das sich in der Vorweihnachtszeit gerne begeistern lässt.

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Szene aus "Zoomania 2", 2025

Disney / Hanna Boussouar Susanne Daubner im Tonstudio der Aufnahmen für "Zoomania 2"

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in London, November 2024

