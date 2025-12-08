Fans entdecken einen Fehler im Finale von "Stranger Things"

In der fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" ist ein peinlicher Anschlussfehler ans Licht gekommen. In der vierten Episode, die den Titel "Kapitel vier: Der Zauberer" trägt, geraten die Brüder Will und Jonathan Byers in den Mittelpunkt, während Will in einer Rückblick-Sequenz an den Bau ihrer Kindheitsfestung Castle Byers denkt. Die Szene zeigt die Brüder tagsüber und bei strahlendem Sonnenschein beim Zimmern ihrer Festung im Wald. Diese Darstellung widerspricht jedoch einem früheren Dialog aus Staffel 2, in dem Jonathan sich daran erinnerte, dass die Burg in einer langen Nacht bei Regen entstand und die Brüder im Anschluss krank wurden. Fans der Serie entdeckten den Fehler und äußerten ihre Verwunderung über diesen Widerspruch auf sozialen Meiden wie X und Instagram.

Besonders kritisch hinterfragt wird die fehlende Übereinstimmung zwischen der heiteren Darstellung in der aktuellen Staffel und Jonathans emotionaler Schilderung aus der Vergangenheit. Laut dieser war der Bau der Festung ein einschneidendes Erlebnis, das mit dem Weggang ihres Vaters zusammenhing. Einige Zuschauer bemängelten zudem, dass die gelassene Stimmung der Brüder in der neuen Szene nicht zu dieser schwierigen Zeit in ihrem Leben passen würde. Fehler dieser Art sind in "Stranger Things" nicht neu: Bereits in einer vorherigen Staffel war den Showrunnern Matt und Ross Duffer (41) ein Patzer unterlaufen, als sie Wills Geburtstag vergessen hatten – ein Schnitzer, den sie damals humorvoll kommentierten.

Die neue Enthüllung wirft einmal mehr ein Licht auf das emotionale Geflecht der Serie, das Fans seit Beginn tief berührt. Insbesondere Noah Schnapp (21), der Will Byers verkörpert, wurde durch seine emotionale Darstellung zu einem der stärksten Gesichter der Serie. Während unter den Darstellern bereits frühzeitig Sorgen aufkamen, ob das Finale den hohen Erwartungen gerecht werden kann, ist klar, dass gerade solche emotionalen Momente in der Fangemeinde für Aufsehen sorgen – auch wenn dabei, wie im Fall von Castle Byers, Fehler passieren.

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"

Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer im Mai 2025

Getty Images Der Cast von "Stranger Things": Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown