Krebskranke Patrice Aminati verzaubert mit Perücke auf Gala

Ein strahlender Moment in Berlin: Patrice Aminati war am Samstag bei der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder 2025" mit von der Partie. Die Influencerin nahm im TV-Studio Spendenanrufe entgegen und setzte ein leuchtend rotes Statement. In einem figurbetonten Mermaid-Kleid von Zingarelli Couture, mit seitlichem Cut-out und großem Rückenausschnitt, zog die 30-Jährige sämtliche Blicke auf sich. Die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52), die seit circa zwei Jahren gegen Krebs kämpft, kam ohne ihren Mann. Er arbeitet aktuell in der Dominikanischen Republik am Sport-Reality-Format "Exatlon".

Zu ihrem glamourösen Auftritt gehörte eine blonde Perücke mit Mittelscheitel, deren Längen sie locker nach hinten gesteckt hatte. Dunkler Kajal und blauer Lidschatten gaben den Augen Tiefe, roter Lippenstift rundete den Glamour-Look ab. In ihren Instagram-Storys begründete Patrice ihren Einsatz mit klaren Worten: "Ich bin selber Mama einer dreijährigen Tochter. Kein Kind soll einsam sein oder sich fürchten oder hungern und deswegen freue ich mich, hier zu sein."

Patrice und Daniel gaben sich im Frühjahr 2022 das Jawort, wenige Monate später kam ihre gemeinsame Tochter Charly zur Welt. Im April 2023 machte die Musikerin ihre Diagnose öffentlich: ein malignes Melanom. In "Die Zeit" erzählte die Designerin Anfang Mai, sie befinde sich in palliativer Behandlung, der Krebs im vierten Stadium sei nicht heilbar. Umso bedeutender wirken die kleinen, liebevoll kuratierten Alltagsmomente, die sie mit ihrer Community teilt – vom Perücken-Check bis zu leisen Einblicken in das Leben mit Charly oder Quality-Time mit ihrem Ehemann.

Getty Images Patrice Aminati bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin

Getty Images Patrice Aminati bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati