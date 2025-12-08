Thomas Gottschalk verspricht nach TV-Aus: "Ich komme wieder"

Thomas Gottschalk (75) hat sich mit einer emotionalen Geste von seiner Fernsehkarriere verabschiedet. In der großen Abschiedsausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert", die am Samstag, den 6. Dezember, ausgestrahlt wurde, gab der beliebte Moderator bekannt, dass er sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Der Moderator, der an Krebs erkrankt ist, verließ nach einer emotionalen Hommage von Mike Krüger (73) unter Applaus das Studio. Unterstützt wurde er an diesem Abend von Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51), dazu waren Promis wie Giovanni Zarrella (47) und Jörg Pilawa (60) dabei. Kurz danach meldete sich Thomas auf Instagram zu Wort und gab seinen Fans Hoffnung: "Ich mache den Laden hier aber nicht ganz dicht", erklärte er in seiner Story. Und dann der Satz, den jeder verstand: "I’ll be back!"

Thomas zeigte sich zudem überwältigt vom Zuspruch seiner Fans. Er erklärte, dass über 16,5 Millionen Menschen seine jüngsten Beiträge auf der Plattform aufgerufen hätten, wobei sich fast zweieinhalb Millionen aktiv nach seinem Gesundheitszustand erkundigt hätten. "Dankeschön für so viel Interesse und Mut, den ihr mir zugesprochen habt", schrieb er in seiner Story. Der Moderator versicherte zudem, dass er seine Social-Media-Präsenz nicht komplett einstellen werde und dass Neuigkeiten über seine Zukunft dort zuerst verkündet würden. In einem augenzwinkernden Seitenhieb bat er seine Anhänger, ihm weiterhin die Treue zu halten, genau wie er sich treu bleibt: "Ich plane wie mein Freund, der Terminator, und ich werde zurückkommen!" Der Showmaster kündigte an, die nächsten sechs Monate ausschließlich seiner Genesung zu widmen.

Der Abschied reiht sich ein in eine Karriere, die über Jahrzehnte den Samstagabend geprägt hat – von "Wetten, dass..?" bis zur gemeinsamen Spielshow mit Barbara und Günther. Unvergessliche Abende, bei denen Unterhaltung, Schlagfertigkeit und Charme im Mittelpunkt standen, waren Gottschalks Spezialität. In der letzten Show wurde er nicht nur von Freunden und Kollegen gefeiert, sondern auch von einem treuen Publikum, das mit einem Marktanteil von 14 Prozent zusah. 2,41 Millionen Zuschauende schalteten ein, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für den Primetime-Sieg von RTL. Privat setzt Thomas nun auf Ruhe und Nähe zu den Menschen, die ihm wichtig sind. Der Moderator, der zwei Kinder hat, stellte klar, dass er Tempo rausnimmt und zuerst gesund werden will.

Imago Auftritt bei der ARD-Show: Thomas Gottschalk beim Adventsfest der 100.000 Lichter 2024 in Suhl

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Dezember 2025

Getty Images Günther Jauch und Thomas Gottschalk, Moderatoren