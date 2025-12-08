Dick Van Dyke vernachlässigte Familie für Karriere

Dick Van Dyke (99) hat in einem Interview mit dem Magazin People ehrlich über die Schattenseiten seines beruflichen Erfolgs gesprochen. Der beliebte Schauspieler, der kurz vor seinem 100. Geburtstag steht, räumte ein, dass er in den Anfangsjahren seiner Karriere seine Familie vernachlässigt habe. "Meine Familie wurde wahrscheinlich irgendwann vernachlässigt, weil ich so viel gearbeitet habe, um uns aus der Armut zu holen", sagte der Star aus "Mary Poppins" und "Chitty Chitty Bang Bang". Neben der Schauspielerei arbeitete Dick in Nachtclubs, moderierte Radiosendungen und war als DJ tätig – oft mit nur wenigen Stunden Schlaf dazwischen.

Mit seiner ersten Frau Margie Willett, die 2008 verstarb, hat der Hollywood-Veteran vier Kinder. Trotz der Opfer, die seine Familie und er bringen mussten, blickt der Entertainer positiv auf sein erfülltes Leben zurück. Heute lebt Dick mit seiner zweiten Frau Arlene Silver, die er 2012 heiratete, in Kalifornien. Seine vielseitige Karriere beschreibt er als mühsam, aber lohnend: "Ich habe alles gemacht, vom Auftritt in Nachtclubs bis hin zum Moderieren von Spielshows, und hatte an allem Spaß." Dabei betont er, dass es niemals Beschwerden von seinen Kindern gegeben habe. Anlässlich seines Ehrentages hat Dick kürzlich sein Buch "100 Rules for Living to 100" veröffentlicht, in dem er seine persönlichen Lebensweisheiten teilt.

Als langjähriger Publikumsliebling erinnert sich Dick auch gerne an frühere Highlights seiner Karriere. Besonders "Mary Poppins" nimmt einen besonderen Platz in seinen Erinnerungen ein, in dem er als fröhlicher Schornsteinfeger Bert Kinderherzen eroberte. Mit seiner Filmpartnerin Julie Andrews (90) verband ihn eine enge Zusammenarbeit, die auch durch witzige Momente mit den Kinderdarstellern des Films geprägt war. Zuletzt hatte er bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in seinem Zuhause in Malibu von den unvergesslichen Momenten mit seinem jüngeren Bruder Jerry Van Dyke erzählt, unter anderem von gemeinsamen, humorvollen Kindheitserinnerungen.

Getty Images Schauspieler Dick Van Dyke im Juni 2024 in Los Angeles

Getty Images Schauspieler Dick Van Dyke mit seiner Frau Arlene Silver, November 2018

Dick Van Dyke und Julie Andrews in "Mary Poppins"