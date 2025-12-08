Klartext: Will Giuliano Lorenzo Hediger Tochter nicht sehen?

Giuliano Lorenzo Hediger und seine Ex Ariel teilen sich eigentlich das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter. Doch in letzter Zeit kam es immer wieder zu Spannungen. Laut der Love Fool-Bekanntheit liege das am fehlenden Interesse des Kindsvaters. Doch nun stellt der Influencer in einer Fragerunde auf Instagram klar, dass er sich sehr wohl um eine Beziehung zu seinem Kind bemüht: "Natürlich will ich sie sehen! Leider klappt das momentan nicht, und das liegt nicht an mir..."

Mit seiner Reaktion schürt der Realitystar Spekulationen, ob es zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin Konflikte gibt, die den Kontakt zu der Kleinen erschweren. Genaueres verrät er dabei allerdings nicht. Stattdessen scheint eine andere Antwort auf Veränderungen in seinem Liebesleben hinzuweisen. Auf die Frage nach seinem schönsten Moment des Jahres antwortete er: "Als ich sie getroffen habe." Dabei setzte er das "sie" in Großbuchstaben – ein eindeutiger Hinweis darauf, dass es sich dabei um eine besondere Person handeln muss.

Das Co-Parenting von Ariel und Giuliano ist eigentlich gerichtlich geregelt. Im RTL-Interview verriet die Influencerin, dass der Vater eigentlich jedes zweite Wochenende zu Besuch kommen sollte. "Ich erwarte schon, dass er jedes zweite Wochenende kommt. Pünktlich, wenn er da sein muss. Das wurde so besprochen, wir waren ja auch vor Gericht", berichtete sie und ergänzte: "Das klappt nicht so ganz, aber ich bin froh, wenn er überhaupt kommt."

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger und seine Tochter Ileyna, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, TV-Bekanntheit