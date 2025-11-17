Langer Trailer: Zweite "Fallout"-Staffel kommt im Dezember

Die Sci-Fi-Serie "Fallout" kehrt am 17. Dezember mit einer zweiten Staffel zu Amazon Prime Video zurück. Der Trailer auf YouTube zu den acht neuen Episoden macht Lust, endlich wieder in das postapokalyptische Abenteuer einzutauchen. Vault-Bewohnerin Lucy, gespielt von Ella Purnell, setzt gemeinsam mit dem nahezu unsterblichen Ghoul, dargestellt von Walton Goggins (54), und Maximus, einem Mitglied der Stählernen Bruderschaft, gespielt von Aaron Moten, ihre Suche nach Antworten fort. Im Fokus steht Lucys aufwühlender Vater-Tochter-Konflikt, während Mutanten, Monster und ein potenzieller Bürgerkrieg drohen.

Nach den Enthüllungen der ersten Staffel hat Lucy erfahren, dass ihr Vater Hank, gespielt von Kyle MacLachlan (66), am Tod ihrer Mutter beteiligt war. Nun führt ihre Suche sie nach New Vegas, wo sich Hank und seine Mitverschwörer aufhalten sollen. Unterwegs begleitet sie der Ghoul, ein ehemaliger Filmstar aus Hollywood, der auf Informationen über seine Familie hofft. Maximus hat inzwischen Karriere innerhalb der Stählernen Bruderschaft gemacht, deren Ambitionen auf weitere Ressourcen eine neue Eskalationsstufe erreichen könnten. Weitere bekannte Gesichter wie Lucys Bruder Norm, gespielt von Moises Arias (31), und Danes, verkörpert von Xelia Mendes-Jones, bereichern ebenfalls die kommenden Episoden.

"Fallout" basiert auf der ikonischen Videospielreihe und verlegt die Zuschauer in ein von einer atomaren Apokalypse gezeichnetes Amerika im Retro-Look der 1960er-Jahre. Während die Bewohner der Vaults einst Schutz unter der Erde suchten, kämpfen Überlebende an der Oberfläche mit entsetzlichen Lebensbedingungen. Die erste Staffel wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Nun weckt der lange Trailer zu Staffel zwei Vorfreude auf die Fortsetzung, die neben neuen Schauplätzen wie New Vegas auch die persönliche Reise der Hauptfiguren weiter vertiefen wird.

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

Getty Images Mike Hopkins (Amazon Studios), Schauspielerin Ella Purcell und Director Jonatahn Nolan, 2024

© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024