Wegen Jamals Tod: Ed Sheeran bricht auf Bühne in Tränen aus

Ed Sheeran (32) zeigt seine emotionale Seite. Erst vor wenigen Tagen hat der Sänger sein neues Album "Subtract" auf den Markt gebracht. Darauf sind zahlreiche Songs zu finden, die sich mit Trauer und Depressionen befassen. Der Brite hatte schon vorher angedeutet, dass er in seinem neuen Werk den Tod seines guten Freundes Jamal Edwards (✝31) verarbeitet. Als Ed nun sein neues Album erstmals komplett auf der Bühne sang, wurde er von den Emotionen übermannt.

Am Mittwoch spielte Ed für Apple Music ein Konzert in London. Wie Daily Mail berichtet, richtete der "Galway Girl"-Interpret dabei einige Worte an seine Fans und gab einen Einblick in sein Seelenleben, bevor er seinen Song "Eyes Closed" performte. "Als ich diesen Song zum ersten Mal gespielt und vorgestellt habe, habe ich geweint. Ich habe am Anfang geweint, ich habe am Ende geweint und... ich werde jetzt weinen", erzählte Ed und brach in Tränen aus. Nachdem er sich die Tränen mit einem Tuch abgewischt hatte, fuhr er fort: "Ich fand es sehr erlösend, ihn zu veröffentlichen."

Auch bei einem zweiten Song, der "Life Goes On" heißt, gab Ed ein wenig Kontext und sprach über seinen Verlust. "Ich singe die ganze Zeit Songs, aber der hier ist aus dem echten Leben. Ich hatte das Gefühl, als Jamal starb, dass ich wollte, dass die Welt einfach stillsteht, so wie sie es tat, als die Queen starb", drückte der Zweifachpapa aus. Er habe das Gefühl gehabt, dass man darüber hinwegkommen müsse, aber er sei es "immer noch nicht und will es auch nicht sein".

Getty Images Jamal Edwards, Musiker

Getty Images Ed Sheeran, britisches Musiktalent

Splash News Ed Sheeran in New York im Mai 2023

