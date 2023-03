Im Doku-Trailer: Ed Sheeran weint wegen Schicksalsschlägen

Dieser Trailer verspricht Emotionen! Ed Sheeran (32) ist ein erfolgreicher Sänger und Songwriter. Er verkaufte bereits über 150 Millionen Tonträger und wurde unter anderem durch seine Single "Shape Of You" weltweit bekannt. In einer vierteiligen Dokuserie gibt der 32-Jährige jetzt tiefe Einblicke in sein Privatleben und seinen Weg zum Erfolg. Der Trailer der Serie "Ed Sheeran: The Sum of It All" zeigt: Die Zuschauer werden die Tiefpunkte des Sängers zu sehen bekommen.

In der Vorschau seiner Dokumentation, die jetzt auf YouTube veröffentlicht wurde, berichtet Ed von den Anfängen seiner Musikkarriere und wie er musikalisch durchstartete. Dabei erwähnt er, dass er vor allem zwei Menschen in seinem Leben seinen Erfolg zu verdanken hat: Seinem besten Freund Jamal Edwards (✝31) und seiner Frau Cherry Seaborn (30). Sichtlich mitgenommen berichtet der Sänger, dass Jamal 2022 verstarb. "Der Verlust nahm mein ganzes Leben ein", erzählt er in der Vorschau.

Während er von diesem Schicksalsschlag erzählt, bricht der Sänger in Tränen aus. Doch Ed hatte kaum Zeit, um seinen besten Freund zu trauern, denn nur kurze Zeit später wurde seine Frau Cherry während ihrer Schwangerschaft mit einem Tumor diagnostiziert. "Das Leben ist nicht vorhersehbar. Pläne können sich sehr schnell ändern", äußert er in der Vorschau.

Instagram / jamaledwards Ed Sheeran und Jamal Edwards

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Getty Images Ed Sheeran bei den BRIT Awards 2022

