Autounfall: Alec Baldwin im Range Rover gegen Baum gekracht

Alec Baldwin (67) hatte am Montagnachmittag einen Autounfall in den Hamptons: Sein weißer Range Rover kollidierte frontal mit einem Baum. Der Wagen, dessen Frontpartie stark beschädigt wurde, hielt an der Unfallstelle, wo Alec mit der Polizei sprach. Bilder, die unter anderem von Page Six veröffentlicht wurden, zeigen den Schauspieler neben seinem beschädigten Fahrzeug. Glücklicherweise blieb Alec unverletzt und wurde in einem grauen Poloshirt und Hose gesehen, während er mit einem Handy telefonierte. An seiner Seite war sein jüngerer Bruder, Stephen Baldwin (59), der Vater von Hailey Bieber (28).

Berichten zufolge befindet sich Alec aktuell wegen des Hamptons International Film Festivals in der Region, das am 5. Oktober begann und am Sonntag, dem 13. Oktober, endete. Alec ist als Co-Vorsitzender des Board Executive Committee tief in das Festival involviert und wurde während der vergangenen Woche häufig bei Panels und Filmvorführungen gesehen. Zudem verbrachte er kurzzeitig Zeit beim Buffalo Film Festival, wie ein von ihm geteiltes Instagram-Video zeigt. Darin zeigte er sich gut gelaunt und lobte das dortige asiatische Essen, bevor er zum Hamptons Festival zurückkehrte.

Privat sah sich Alec zuletzt mit Spekulationen um seine Ehe mit Hilaria konfrontiert. Die Unternehmerin war bei ihrem Auftritt bei Dancing with the Stars ohne Ehering gesehen worden – das sorgte prompt für Gerüchte über mögliche Beziehungsprobleme. Ein Fan fragte Hilaria direkt auf Social Media, wo der Ring sei. Die siebenfache Mutter winkte die Gerüchte jedoch gelassen ab und erklärte: "Beim Training trage ich ihn nicht, weil er bei all den verrückten Sachen, die wir machen, wehtut."

Getty Images Alec Baldwin, Februar 2025

Getty Images Alec Baldwin mit seinem Bruder Stephen, Juli 2024

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren sieben Kindern