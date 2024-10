Brenda Edwards über das Leben nach der Brustkrebs-Diagnose

Brenda Edwards (55), bekannt aus der britischen TV-Show "Loose Women", hat offenbart, wie ihre Erfahrung mit Brustkrebs ihr Leben verändert hat. Die Sängerin, die nun seit neun Jahren krebsfrei ist, wurde 2015 im Alter von 46 Jahren mit Brustkrebs diagnostiziert. Brenda erzählt, dass die Krankheit sie dazu gebracht hätte, jeden Tag mehr zu schätzen und dass sie aufgrund der ungewissen Zukunft das Leben aus einer ganz neuen Perspektive sehen würde. "Dinge sind außerhalb unserer Kontrolle, und Krebs ist definitiv eines davon", sagte Brenda im Interview mit Mirror. "Aber für mich ging es darum, so positiv wie möglich zu sein."

Brenda berichtet weiter: "Ich habe immer Dinge angepackt, aber jetzt noch mehr. Wenn man es nicht versucht, wird man es nie wissen. Man könnte Erfolg haben, also probiere ich fast alles aus." Brenda, die sich einer Chemotherapie, einer Mastektomie – der operativen Entfernung von Brustgewebe – und einem darauffolgenden Brustaufbau unterziehen musste, erlebte einen vorzeitigen Eintritt in die Wechseljahre als Nebenwirkung der Behandlungen. Ihre Erfahrungen teilt sie nun im Rahmen der GenesisCare Second Chance-Kampagne, die das Bewusstsein für sekundären Brustkrebs und seine Symptome schärfen soll. Auch sprach sie ihre Dankbarkeit für die Unterstützung durch ihre Kollegin Coleen Nolan aus, die sie begleitete, als sie wegen eines weiteren Knotens untersucht werden musste. Glücklicherweise wurde dieser Knoten als ungefährlich eingestuft, wie Daily Mail berichtet.

Brenda erzählte eine weitere bewegende Geschichte. Während einer "Hairspray"-Aufführung im Jahr 2016, kurz nach ihrer Krebsdiagnose, sang sie das Lied "I Know Where I've Been" – ein gefühlvoller Moment, der nicht nur sie, sondern auch die gesamte Besetzung und das Publikum zu Tränen rührte. Brenda erinnert sich daran, wie schwierig es war, die emotionale Kontrolle zu behalten, als das Publikum, das nichts von ihrer Diagnose wusste, am Ende der Vorführung stehende Ovationen gab. Diese persönlichen Erlebnisse prägten Brendas Willen, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ihre Brustkrebs-Diagnose war zudem nicht der einzige Schicksalsschlag, den sie durchmachen musste. Im Jahr 2022 verlor sie ihren Sohn Jamal Edwards (✝31). Ihre dennoch positive Lebenseinstellung ist inspirierend für Menschen, die ähnliche Herausforderungen im Leben bewältigen müssen.

Getty Images Brenda Edwards bei der GRM Gala 2024 in London

Getty Images Brenda Edwards bei den Olivier Awards in London, April 2017