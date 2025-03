Brenda Edwards spricht über den Verlust ihres Sohnes Jamal

Sängerin Brenda Edwards (56) hat im Talkformat "Loose Women" offen über die schwierige Zeit nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes Jamal Edwards (✝31) im Februar 2022 gesprochen. Gemeinsam mit Christine Lampard, Jane Moore (62) und Coleen Nolan sprach sie über das Thema Umzüge und die Erinnerungen, die mit bestimmten Immobilien verbunden sind. Brenda erzählte, dass sie nach Jamals Tod das Haus verlassen habe. "Es war ein helles Haus, in dem wir alle zusammen lebten, aber nach seinem Tod schien es plötzlich wirklich dunkel und düster", erinnerte sich die Sängerin. Auch ihre Tochter Tanisha sei stark betroffen gewesen und hätte das Gefühl gehabt, ihren Bruder überall im Haus zu sehen.

In der Runde teilte Brenda, dass sie insgesamt 13 Mal in ihrem Leben umgezogen sei – neun dieser Umzüge hätten nach ihrem 18. Lebensjahr stattgefunden. Der Wechsel vom Haus, in dem sie mit ihrem Sohn und ihrer Tochter lebte, sei ihr besonders schwergefallen. Doch ihre Tochter Tanisha habe ihr bewusst gemacht, wie dringend die Veränderung nötig gewesen sei. Brenda erklärte, dass Tanisha unter dem Verlust ihres Bruders besonders gelitten habe und diese emotionale Belastung das Leben in ihrem alten Zuhause unerträglich gemacht hätte. Jamal war nicht nur für Brenda und Tanisha der Mittelpunkt ihres Lebens, sondern auch eine Inspiration für viele Menschen.

Jamal, ein talentierter Unternehmer und Musiker, starb im Alter von 31 Jahren an einer plötzlichen Herzrhythmusstörung. Er wurde in Großbritannien für seinen Einfluss auf die Musikindustrie gefeiert und war bekannt für seinen YouTube-Kanal SB.TV, der viele Künstler groß machte. Seine Mutter Brenda, eine bekannte Sängerin und TV-Persönlichkeit, sagte damals laut OK Magazine in einem emotionalen Statement: "Jamal war das Zentrum unserer Welt." Auch drei Jahre nach seinem Tod bemühen sich Brenda und Tanisha, mit dem Verlust umzugehen, und betonen immer wieder, wie sehr Jamals Vermächtnis weiterleben würde: "Lang lebe Jamal Edwards."

Anzeige Anzeige

Getty Images Brenda Edwards im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamal Edwards, 2015

Anzeige Anzeige