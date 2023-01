Ein Jahr nach Tod: Ed Sheeran zollt Jamal mit Song Tribut

Ed Sheeran (31) gedenkt seines Freundes Jamal Edwards. Im Februar vergangenen Jahres erschütterten traurige Nachrichten die Musikwelt: Der DJ ist im Alter von gerade einmal 31 Jahren gestorben. Zunächst wurde vermutet, dass ein Herzinfarkt zum Tod des Unternehmers führte. Vier Monate später wurde allerdings bekannt, dass Drogen Schuld an seinem Ableben gewesen sind. Fast ein Jahr nach Jamals Tod widmete Ed nun seinem Freund einen Song.

Kurz vor seinem ersten Todestag veröffentlichte der 31-Jährige den Song für Jamal auf YouTube: Das Musikvideo beginnt mit einer verschwommenen Kamera-Sequenz, die den Sänger zwischen brennenden Kerzen auf einem Spielfeld zeigt. "Jam, dies ist ein Brief an dich, es ist schon eine Weile her, aber es war schwer für mich", beginnt Ed zu rappen und führt weiter fort: "Denn ich möchte nur über dich reden, aber diese Tränen lassen mich nicht über dich reden. Wir hätten wissen müssen, dass wir ohne dich verloren sind."

Die Fans sind von Eds Hommage gerührt: "Ich habe deinen Schmerz durch die Worte gespürt. Das ist eine wunderschöne Art, ihn zu ehren", "Vielen Dank Ed, für eine großartige Ehrung eines großartigen Mannes" oder "Das ist eine wunderschöne Würdigung, Teddy. Jamal ist sicher sehr stolz auf das, was du erreicht hast", kommentierten einige Follower ergriffen.

Instagram / jamaledwards Ed Sheeran und Jamal Edwards

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Instagram / jamaledwards Ed Sheeran vor einem Gemälde von Jamal Edwards

