"Falscher Fuffziger": Bei Promi-BB-Erik & Laura eskaliert es

Zwischen den Realitystars Satansbratan (26), mit bürgerlichem Namen Erik, und Laura Maria Lettgen (30) hat es gestern heftig geknallt. Die beiden, die sich bei Promi Big Brother angefreundet hatten und sogar von einer "Bro-Sis"-Verbindung sprachen, stehen von nun an auf Kriegsfuß. Der Grund: Der Österreicher wirft der 30-Jährigen vor, ihn verraten zu haben, weil sie angeblich ein Gespräch mit einer weiteren Mitstreiterin nicht wie erwartet an ihn weitergab. Dies führte sogar dazu, dass er sie als "falscher Fuffziger" bezeichnete und jegliche Kommunikation verweigerte.

Laut Laura hat sich die Situation durch ein Missverständnis zugespitzt. Sie erklärte, ihre Gesprächsinhalte mit Désirée Nick (69), in denen es angeblich auch um die Familie einer anderen Mitbewohnerin ging, seien von Erik völlig falsch interpretiert worden. Sie schilderte, dass er die Situation aufgebauscht habe und sie ungerechtfertigt als schlechte Freundin darstelle. Für den Love Island VIP-Star bedeutet das Verhalten des 26-Jährigen vor allem eines: kindisches und unnötiges Drama. Sie betonte, dass sie es überhaupt nicht leiden könne, ignoriert zu werden, und dass die Eskalation für sie völlig übertrieben sei. Erik hingegen machte in einer Unterhaltung mit einem weiteren Bewohner klar, dass er nun mit seiner "Sis" gebrochen habe: "Nimm meinen Namen nicht mehr in den Mund."

Dabei sah es noch vor wenigen Tagen ganz anders aus: Erik sorgte in der Show mit unübersehbarem Interesse an der Influencerin für Gesprächsstoff. Nach ihrer Rückkehr aus der Musterwohnung freute sich der Realitystar deutlich: "Ich hab dich echt vermisst! Du hast gefehlt", rief er überschwänglich vor der kompletten Gruppe. Im Sprechzimmer legte er noch nach: "Die Sonne scheint wieder!" Sarah-Jane Wollny (27) brachte es auf den Punkt: Für sie sei eindeutig, dass er auf Laura stehe.

Joyn Erik alias Satansbratan und Laura Lettgen bei "Promi Big Brother", 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidat Erik, 2025

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025