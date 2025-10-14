Das sind die restlichen "Forsthaus Rampensau Germany"-Duos

Die Spannung um die neue Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" erreicht ihren Höhepunkt – denn der Streaminganbieter Joyn hat auf seiner offiziellen Instagram-Seite die restlichen Teilnehmer bekanntgegeben. Unter den frisch enthüllten Paarungen finden sich bekannte Gesichter wie Eva Benetatou (33), die gemeinsam mit Walentina Doronina (25) antreten wird. Auch Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz sowie Maurice Dziwak (27) mit seinem Vater Frank Dziwak sind mit von der Partie. Weitere Duos bilden Max Bornmann und Melina Hoch, Oliver Ginkel und Paul Aubster sowie das Duo C-Bas und Chris Manazidis.

Die Vielfalt der Kandidaten verspricht Spannung und Abwechslung für die vierte Staffel. Eva, die bereits aus Formaten wie Der Bachelor oder Das Sommerhaus der Stars bekannt ist, trifft auf Walentina, die mit ihrer Teilnahme in Reality-Formaten wie Germany Shore Aufmerksamkeit erregte. Das Vater-Sohn-Duo Maurice und Frank bringt hingegen eine familiäre Komponente ins Spiel, was sicherlich zu interessanten Momenten führen wird. Auch C-Bas und Chris, die als YouTuber bekannt sind, bringen ihre eigene Dynamik in die Show ein und dürften vor allem bei jüngeren Zuschauern für Begeisterung sorgen.

"Forsthaus Rampensau Germany" erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit – nicht nur wegen der Unterhaltung, sondern auch, weil die Sendung menschliche Beziehungen und Konflikte in außergewöhnlichen Situationen beleuchtet. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Interaktionen zwischen den Kandidaten freuen, die oft kaum unterschiedlicher sein könnten. Neben den bereits genannten Duos gehören drei weitere Paarungen zum Cast der vierten Staffel: Yeliz Koc (31) tritt gemeinsam mit Dilara Kruse an, ebenso wie Sarah Knappik (39) mit Bernhard Schwendemann. Das Schlusslicht bilden Gina Beckmann (25) und Leon Content (24), die sich zusammen ins Reality-Abenteuer stürzen.

