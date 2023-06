Ed Sheeran wurde erst nach dem Tod seines Freundes erwachsen

Ed Sheeran (32) lässt in sein Seelenleben blicken. Der britische Singer-Songwriter steht schon seit Jahren im Rampenlicht. Auslöser dafür war ein Video auf Jamal Edwards' (✝31) Musikkanal auf YouTube. Letztes Jahr dann der Schock: Jamal starb im Alter von 31 Jahren an einem Herzstillstand, der durch den Konsum von Kokain und Alkohol ausgelöst wurde. Ed erzählt jetzt, was dieser schreckliche Verlust mit ihm machte!

"Mir ist klar geworden, dass man in dem Moment erwachsen wird, in dem der Tod eintritt, ein wirklich naher, naher Tod. Man kann sechs Jahre alt sein und das durchmachen, und es ist einfach grausam, dass das das Ende der Jugend ist", erzählt der "Shape Of You"-Interpret in einem Interview mit Peleton. Bei Eds neuer Dokumentarserie "The Sum Of All" konnte er seine Tränen bei diesem Thema nicht mehr zurückhalten. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wirklich erwachsen geworden bin, bis ich Trauer und Verlust erlebt habe. Das hat mein ganzes Leben übernommen", offenbart er emotional.

In seinem neuen Album "Substract" verarbeitet der Vater eine sehr schwere Zeit und zeigt sich so verletzlich wie noch nie. Viele seiner Songs widmet der Musiker seinem Freund, aber auch seiner Frau Cherry Seaborn (31), bei der im selben Jahr Krebs diagnostiziert wurde. "Als all diese Dinge in meinem Leben passiert sind, denkt man sich jedes Mal: Jetzt kann es aber nicht noch schlimmer kommen. Und dann passieren immer mehr Dinge. Ich hatte das Gefühl, ich würde darin ertrinken und es gebe kein Entkommen", gibt der Brite seine Gefühlslage preis.

