So zurückgezogen lebt Oscar-Preisträgerin Mikey Madison

Mikey Madison, die in diesem Jahr als jüngste Generation-Z-Schauspielerin einen Oscar für ihre Rolle in "Anora" erhalten hat, überrascht Hollywood erneut. Die 26-Jährige sprach in einem Interview mit Vogue Italia über ihre Vorliebe für ein zurückgezogenes Leben außerhalb von Los Angeles. Sie ist weder in den sozialen Medien aktiv noch auf glamourösen Hollywood-Partys anzutreffen. "Ich bereue es nie, eine Party oder ein Abendessen auszulassen", verriet Mikey und gab zu, dass sie es schwierig findet, mit den Erwartungen an öffentliche Personen umzugehen. "Wir tun so, als wären wir jemand, der wir nicht sind, nur um andere nicht zu verunsichern", erklärte die introvertierte Schauspielerin.

Auch Mikeys Entscheidungen nach ihrem Oscar-Gewinn machen sie in Hollywood zu einer ungewöhnlichen Ausnahme. Obwohl sie in Verbindung mit großen Projekten wie einem neuen Star Wars-Film und einer Fortsetzung von "The Social Network" gebracht wurde, hat sie offenbar abgelehnt, weil sie keine starke emotionale Verbindung spürte. Stattdessen konzentriert sie sich auf Rollen, die sie herausfordern und zugleich inspirieren, so wie ihre nächste bestätigte Rolle im Thriller "Reptilia". "Ich habe das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, Charaktere zu spielen, die mir Angst machen", sagte sie im Interview.

Mikey blickt auf eine bodenständige Kindheit zurück, die weit entfernt vom Glamour Hollywoods war. Aufgewachsen im San Fernando Valley, verbrachte sie ihre Tage lieber mit Tieren und ihrem Bruder, als sich mit Gleichaltrigen zu messen. Sogar ihre Leidenschaft für die Schauspielerei kam für ihre Mutter unerwartet. "Ich war unglaublich schüchtern, sprach nur mit Tieren", erinnerte sich die Schauspielerin. Doch ihre Mutter unterstützte sie, nahm sie zu unzähligen Vorsprechen mit und legte damit den Grundstein für Mikeys Karriere. Heute schmückt ihre Oscar-Statue ihr Zuhause im Valley, das sie mit einem Hund, drei Katzen und einer Vinyl-Sammlung teilt. Für Mikey ist die wichtigste Lektion ihrer Karriere klar: "Menschen, die trotz ihres Erfolgs freundlich bleiben, inspirieren mich. Genau so jemand möchte ich auch sein."

Getty Images Mikey Madison bei den Oscars 2025

Getty Images Mikey Madison bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

Getty Images Mikey Madison bei den Oscars 2025

