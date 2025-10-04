"The Social Network": Fortsetzung mit neuem Fokus und Cast

Das mit Spannung erwartete Sequel zu "The Social Network" hat endlich einen offiziellen Titel und Starttermin erhalten. Der bislang als "The Social Network Part II" bekannte Film erscheint nun unter dem Namen "The Social Reckoning". In den USA startet er am 9. Oktober 2026, während er in Deutschland aufgrund der üblichen Veröffentlichungspraktiken vermutlich schon am 8. Oktober in die Kinos kommt. Im Mittelpunkt der Fortsetzung steht diesmal nicht mehr Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (41), sondern Frances Haugen, eine ehemalige Mitarbeiterin des Tech-Giganten, die von Mikey Madison verkörpert wird. An ihrer Seite spielt Jeremy Allen White (34) den Journalisten Jeff Horwitz.

Die Handlung von "The Social Reckoning" basiert auf realen Ereignissen und erzählt, wie Frances Haugen gemeinsam mit Jeff Horwitz Skandale und Geheimnisse rund um die Social-Media-Plattform aufdeckt. Für die Fortsetzung konnte ein hochkarätiger Cast gewonnen werden: Mikey Madison und Jeremy Allen White übernehmen die Hauptrollen, während Mark Zuckerberg diesmal von Jeremy Strong (46) verkörpert wird. Auch Komiker Bill Burr verstärkt das Ensemble und sorgt für zusätzliche Starpower. Hinter den Kulissen markiert das Projekt zudem eine wichtige Wende: Drehbuchautor Aaron Sorkin (64) übernimmt nun auch die Regie und tritt damit die Nachfolge von David Fincher (64) an.

David Fincher bleibt indes nicht untätig und arbeitet aktuell an der Fortsetzung zu Quentin Tarantinos (62) "Once Upon a Time... in Hollywood". Für "The Social Network" ist es ein symbolträchtiger Schritt, dass Aaron Sorkin, bekannt für seine prägnanten Dialoge und komplexen Erzählstrukturen, nun auch die Regie übernimmt. Mikey Madison, die mit ihrem Oscar-Gewinn für "Anora" weltweit beeindruckte, erweist sich als Idealbesetzung für die Rolle der Whistleblowerin Frances Haugen und dürfte mit ihrem Spiel ein starkes Statement setzen. So wird die Geschichte um die Enthüllungen bei Facebook in einer zeitgemäßen und spannenden Form neu erzählt.

Imago Justin Timberlake und Jesse Eisenberg in "The Social Network"

Getty Images Jeremy Allen White bei den Emmy Awards 2024

Imago Aaron Sorkin, Drehbuchautor und Regisseur