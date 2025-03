Mikey Madison schrieb Demi Moore nach Oscar-Sieg Nachricht

Mikey Madison hat vergangenes Wochenende bei den Oscars den Preis als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle in "Anora" gewonnen und damit Größen wie Demi Moore (62), Cynthia Erivo (38) und Karla Sofía Gascón ausgestochen. Nach der Veranstaltung verrät die Schauspielerin, dass sie nach ihrem Sieg eine Nachricht an Demi geschrieben habe, die ebenfalls als Siegerin hoch gehandelt wurde. "Ich habe mit Demi geschrieben, die ich absolut bewundere. Sie ist eine der süßesten und freundlichsten Frauen, die ich je getroffen habe, und ich bin so dankbar, dass ich sie treffen und ihre Brillanz und ihr Talent persönlich erleben konnte", schwärmt Mikey im Gespräch mit The Hollywood Reporter.

Nach eigener Aussage sei Mikey keineswegs auf ihren Triumph vorbereitet gewesen und habe die Situation noch nicht wirklich verarbeitet. "Ich befinde mich immer noch in einem traumähnlichen Zustand. Es war eine sehr, sehr surreale Nacht – sehr interessant und natürlich feierlich und wunderbar. Aber ich glaube, ich brauche Zeit, um das Ausmaß der Ereignisse zu verdauen", gesteht die 25-Jährige. Obwohl sie auf den letzten Drücker eine Liste mit Namen anfertigte, die sie in ihrer Dankesrede erwähnen wollte, sei sie damit nur notdürftig gewappnet gewesen. "Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt, um besser vorbereitet zu sein", erklärt sie lachend.

Mikey hat mit ihrem Oscar-Gewinn einen großen Meilenstein erreicht. Ihre Karriere begann sie in der Comedyserie "Better Things". Danach wurde sie vor allem durch ihre Rolle in Scream sowie in Quentin Tarantinos (61) Meisterwerk "Once Upon a Time... in Hollywood" bekannt. Mit dem Comedy-Drama "Anora", in dem sie eine Sexarbeiterin spielt, ist ihr der große Durchbruch nun mehr als gelungen: Neben ihrem Oscar wurde sie in diesem Jahr auch mit einem BAFTA sowie weiteren Awards ausgezeichnet und für zahlreiche andere wichtige Preise nominiert.

Getty Images Mikey Madison bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

Getty Images Mikey Madison bei den Oscars 2025

