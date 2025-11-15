Mikey Madison dankt Quentin Tarantino für großen Durchbruch

Sechs Jahre nach der Veröffentlichung von Quentin Tarantinos (62) Film "Once Upon a Time... in Hollywood" blickt Mikey Madison (26), die damals eine der jüngeren Schauspielerinnen im Ensemble war, auf die prägende Zeit zurück. Im Buch "The Making of Once Upon a Time... in Hollywood" beschreibt die Oscar-Preisträgerin, wie wichtig dieser Film für ihre Karriere war. "Ich verdanke Quentin und seinem Vertrauen wirklich sehr viel", betont sie. Neben Hollywood-Größen wie Brad Pitt (61), Leonardo DiCaprio (51) und Margot Robbie (35) war Mikey Teil einer Gruppe von Nachwuchstalenten, die von dem Regisseur gezielt für die Darstellung der Charles-Manson-"Familie" gecastet wurden. Dies öffnete ihr später viele Türen in der Branche.

Die intensiven Dreharbeiten, bei denen Mikey, Austin Butler (34) und Maya Hawke (27) gemeinsam zentrale Szenen filmten, schufen eine besondere Verbindung innerhalb der jungen Darstellergeneration. Auch Maya äußerte sich kürzlich über ihre Erfahrung und erkannte bereits damals das Potenzial von Austin, der inzwischen selbst zu einem gefragten Star avanciert ist. Mikey beschreibt ebenfalls, wie dieser Film ihrem Talent Aufmerksamkeit verschafft hat. Regisseur Sean Baker wurde durch ihre Rolle in Quentins Werk inspiriert und schrieb ihr die Hauptrolle in "Anora" auf den Leib, wofür sie schließlich ihren Oscar erhielt. Mittlerweile gelten Mikey, Austin und Sydney Sweeney (28), die ebenfalls in "Once Upon a Time... in Hollywood" mitspielte, als gefragte Namen in der Industrie.

Trotz ihres großen Erfolgs bleibt die Schauspielerin ihrer introvertierten Art treu. Mikey zieht es vor, abseits der typischen Hollywood-Kreise zu leben, fernab von sozialen Medien und glanzvollen Veranstaltungen. Stattdessen konzentriert sich die 26-Jährige auf ihre Arbeit und ihre Privatsphäre, was sie zu einer der erfrischend unkonventionellsten Künstlerinnen ihrer Generation macht. Diese Haltung hebt sie von vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen ab, die den Hollywood-Lifestyle zelebrieren, und unterstreicht ihre Konzentration auf das Wesentliche: die Schauspielerei.

