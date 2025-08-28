"Die Bachelorette"-Star Marvin Albrecht ist Papa geworden

Marvin Albrecht (37) hat süße Neuigkeiten für seine Community: Der ehemalige Bachelorette-Gewinner ist zum ersten Mal Papa geworden. Um die Ankunft seines Wonneproppens offiziell zu machen, teilt Marvin auf Instagram ein Foto des Kleinen. Das Gesicht ist zwar nicht zu sehen, dafür aber das kleine Babyhändchen. "Wir sind vollständig und voller Liebe. Seit einer Woche bist du jetzt schon bei uns – Liebe unseres Lebens, unser kleiner Little B.", schreibt der Realitystar sichtlich ergriffen. Sein Sohn erblickte am 21. August das Licht der Welt und überwältigte seine Eltern: "Man kann es nicht in Worte fassen, aber jetzt verstehen wir, was andere immer versuchen, einem zu beschreiben." Den Namen des neuen Erdenbewohners behalten Marvin und seine Frau Simone aber erst einmal für sich.

Dass es Nachwuchs erwarte, verkündete das Ehepaar schon im Mai. Sie teilten beide ein Video, in dem sie sich glücklich umarmen, gefolgt von dem Schriftzug "Love is the answer", also Liebe ist die Antwort. "Wir bekommen einen kleinen Jungen und freuen uns so sehr auf dich, Baby B.", meinte die werdende Mutter und verriet auch ein paar Details zur Schwangerschaft. "Wir haben das Geschlecht direkt in der 1. Woche erfahren – es war recht eindeutig", ergänzte Simone augenzwinkernd. Während der Schwangerschaft nahmen die beiden ihre Fans immer wieder mit und teilten schöne Babybauchfotos.

Die Geburt ihres Babys kommt nur wenige Wochen nach der Traumhochzeit. Im Juni traten Marvin und Simone vor den Traualtar: "Jetzt kann unser für immer offiziell beginnen." Mit seiner Frau scheint der 36-Jährige endlich die Richtige gefunden zu haben. Einige Jahre zuvor versuchte er noch die große Liebe vor laufenden Kameras zu finden. 2014 kämpfte er als Kandidat um das Herz von Bachelorette Anna Hofbauer (37) – und das sogar mit Erfolg. Er bekam ihre letzte Rose und danach waren sie gleich mehrere Jahre ein Paar. Doch es sollte nicht die Beziehung für die Ewigkeit sein: Im Frühjahr 2017 folgte die Trennung.

Instagram / marvinalbrecht Simone Voss und Marvin Albrecht, Juni 2021

Instagram / marvinalbrecht Marvin Albrechts Baby, August 2025

Instagram / vosssimone Simone Voss und Marvin Albrecht

