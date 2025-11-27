SS-Mitglied: Nick Wilder gesteht Angst vor eigenem Vater

Schauspieler Nick Wilder (72) spricht offen über die Schatten seiner Kindheit. In einem Interview mit Bunte schildert er, wie ihn die düstere Vergangenheit seines Vaters geprägt hat – eines Mannes, der erst der Sturmabteilung (SA) angehörte und später Mitglied der Schutzstaffel (SS) wurde. "Ich hatte Angst vor meinem Vater", sagt Nick, der mit bürgerlichem Namen Klaus heißt, und beschreibt, wie dieses Verhältnis sein Aufwachsen bestimmte. Der Anlass für seine Offenheit ist sein neues Buch, in dem er die schwere Vergangenheit aufarbeitet. So verspricht "Vaterliebe" seltene private Einblicke in das Leben des 72-Jährigen, die zeigen, wie Befreiung gelingen kann, wenn man sich der eigenen Geschichte stellt.

Nachdem das Vater-Sohn-Verhältnis schon immer angespannt war, sei Nicks Vertrauen endgültig zerbrochen, als er herausfand, dass sein Papa ihn über seine NS-Vergangenheit belogen hatte. "Ich habe immer versucht, Situationen zu vermeiden, in denen ich mit ihm alleine war", berichtet der Schauspieler. Direkt nach dem Abitur zog er die Konsequenzen, verließ Deutschland und ging in die USA. Doch die Distanz löschte die Erinnerungen nicht. "Das Verhältnis zu meinem Vater hat mich in Träumen immer wieder heimgesucht", sagt er. Erst das Schreiben half Nick, Ordnung in die Gefühle zu bringen. Sein Buch, das am 3. Dezember erscheint, macht diesen Prozess sichtbar, der für ihn wie eine Therapie wirkte: Er berichtet, seit zwei Jahren keine Albträume mehr zu haben.

Bekannt wurde Nick vor allem durch seine Rolle als Schiffsarzt Dr. Sander in der Fernsehserie Das Traumschiff. Abseits seiner Karriere spricht der Schauspieler, der selbst kinderlos blieb, mittlerweile immer häufiger über persönliche Angelegenheiten, um andere zu ermutigen, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. In Interviews beschreibt er sich als einen Menschen, der – trotz schwieriger Vergangenheit – Frieden mit sich und seiner Lebensgeschichte gefunden hat. Doch Nick blickt nicht nur zurück: Heute fokussiert er sich darauf, im Moment zu leben, und genießt den Alltag in Montana, wo er seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Ehefrau Christine Mayn wohnt.

Imago Schauspieler Nick Wilder im März 2024, Timmendorfer Strand

ActionPress Nick Wilder in seiner Rolle als "Das Traumschiff"-Arzt Dr. Sander

