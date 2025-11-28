Mit 18: Samira Yavuz erinnert sich an erste Schwangerschaft

Samira Yavuz (31) erzählt in ihrem Podcast "Main Character Mode" eine sehr intime Geschichte. Mit 18 Jahren wurde die Reality-TV-Bekanntheit ungeplant von ihrem damaligen Freund schwanger – davon erfuhr sie allerdings nur auf Umwegen. Sie sei auf einer Party gewesen und habe dort Wodka gemischt mit Energy-Drink getrunken. "Nicht viel, vielleicht eineinhalb Gläser. Am Ende ging es mir so beschissen. Mir war speiübel und das hat verhältnismäßig gar nicht zu dem Alkohol gepasst, den ich konsumiert hatte", beschreibt Samira. Sie sei daraufhin zum Arzt gegangen, der ihren Bauch per Ultraschall untersucht hat. Dort kam es zu einer erschreckenden Fehldiagnose: "Er hat gesagt: 'Du hast da einen Tumor – ungefähr so groß wie ein Golf- oder Tennisball.'"

Ihre Mutter zweifelte das Ergebnis an und schickte sie zu einem anderen Arzt. Nach zwei negativen Schwangerschaftstests habe ein Arzt dann doch per vaginalem Ultraschall eine Schwangerschaft feststellen können. "Ich war nicht bereit für ein Kind. Das war ein ganz krasser Unfall. Es war auch zu viel für meine Beziehung, mein Freund kam damit auch nicht zurecht", erinnert sie sich und fasst zusammen: "Es war klar, dass das nicht funktionieren kann." Nach einigen Überlegungen habe sie sich schließlich für eine Abtreibung entschieden. Zwei Ausschabungen seien nötig gewesen, beschreibt Samira. Das Gefühl danach hat sich bis heute in das Gehirn der 31-Jährigen eingebrannt: "Ich bin danach nach Hause gekommen und ich kann dieses Gefühl kaum in Worte fassen. Das hat sich so leer angefühlt. Ich habe mich selber so hart und so scharf dafür verurteilt."

Samira erzählt, sie habe sich als Andenken zunächst eine Kette gekauft und schließlich ein Tattoo stechen lassen, das symbolisch für Wiedergeburt steht. "Das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte war, dass ich diese Angst mitgenommen habe, dass ich von Gott dafür bestraft werde und dann für immer kinderlos bleibe", gesteht sie – diese Angst begleitete sie für viele Jahre. Umso schöner sei die Schwangerschaft mit ihrer ersten Tochter Nova gewesen. "Erst mit der Geburt von Nova habe ich wirklich meinen Frieden damit schließen können", beschreibt sie. Heute ist sie stolze Mama von zwei kleinen Töchtern mit ihrem Ex Serkan Yavuz (32).

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

