Christoph bricht "Bauer sucht Frau" ab: Das sagen Fans dazu

Bei Bauer sucht Frau ist die Hofwoche von Insa und Christoph nach nur einem Tag krachend gescheitert. Nach dem holprigen Auftakt beim Scheunenfest, bei dem Insas zwei Auserwählten zunächst gar nicht mit auf den Hof wollten, ließ sich Christoph schließlich doch auf das Abenteuer ein – nur um kurz darauf die Reißleine zu ziehen. Mit der Bäuerin an seiner Seite merkte der Kandidat schnell, dass die Chemie nicht stimmte. Er packte seine Sachen und reiste ab. Im Netz hagelt es derweil Kommentare, die seine Entscheidung stützen.

Die Zuschauer zeigen auf Instagram überraschend viel Verständnis. "Richtige Entscheidung", heißt es dort knapp und deutlich. Ein anderer Nutzer schreibt: "An Christophs Stelle wäre ich gar nicht erst mitgefahren. Nach dem unentschlossenen Hin und Her beim Scheunenfest hätte er dankend ablehnen sollen. Dass das nichts wird, war von vornherein klar." Auch deutliche Kritik an Insa ist zu lesen: "Hat er richtig gemacht, die ist einfach nur unverschämt." Mehrfach fällt der Satz: "Gastfreundschaft sieht anders aus!", verbunden mit einem Seitenhieb auf die Umstände vor Ort. Denn Christoph musste ein Dixi-Klo als Toilette nutzen, sein Waschbecken bestand aus einem Gartenschlauch – Details, die online für Kopfschütteln sorgen.

Auch die Dynamik während der Hofwoche war zwischen den beiden Singles schwierig. Christoph, der anfangs noch motiviert mit anpacken wollte, traf auf wenig Gegenliebe. Die Pferdehofbesitzerin stichelte: "Ich hab gerade schon so ein bisschen Vorwürfe rausgehört. [...] Bisher ist da noch nicht der Funke übergesprungen." Ihr Bewerber wirkte zunehmend ernüchtert: "Wir sind echt wie Feuer und Wasser. Es war echt schwierig." Dass der Funke nicht überspringen wollte, war für viele Fans im Netz absehbar. Die Bäuerin selbst gab sich nach seinem Abgang trotzdem enttäuscht: "Ich hätte mir schon ein paar Tage mehr gewünscht."

RTL Christopher und Insa von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Insa und Christopher von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Insa von "Bauer sucht Frau", 2025

