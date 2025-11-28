Kindermädchen machte Rapper Bushido ein "erotisches Angebot"

Anna-Maria Ferchichi (44) hat in einer Instagram-Fragerunde pikante Details aus ihrem Familienleben in Dubai preisgegeben. Die Ehefrau von Bushido (47) sprach offen über persönliche Erlebnisse während der letzten viereinhalb Jahre in der Wüstenmetropole und enthüllte: Ein Nachhilfelehrer ihres Sohnes habe ihr einst Avancen gemacht, inklusive kleiner Geschenke und einem Liebesbrief. Doch nicht nur sie war Ziel solcher Charmeoffensiven – auch ihr Ehemann Bushido galt dort offenbar als heiß begehrt: Ein ehemaliges Kindermädchen habe ihm ein "erotisches Angebot" gemacht. Beide Eheleute lehnten die Annäherungsversuche entschieden ab, wie Anna-Maria betont, und entließen die jeweiligen Mitarbeiter – insgesamt nahmen sie die Ereignisse allerdings mit Humor.

Neben diesen Enthüllungen stellt sich die Großfamilie aktuell einer großen logistischen Herausforderung. Die Familie plant, längere Zeit in Deutschland zu wohnen, wie Anna-Maria kürzlich bestätigte. Ab Dezember werden sie die Schulferien in Süddeutschland nahe München verbringen, während die restliche Zeit weiterhin in Dubai gelebt wird. Ein kompletter Umzug zurück in die Heimat sei es also nicht, wie die 44-Jährige betonte. Besonders Dezember und Januar – gerade in den ungemütlichen Monaten – wolle man sich jedoch hier aufhalten, da Bushido seine Abschiedstour plant.

Die Familie Ferchichi hatte sich 2021 nach Dubai zurückgezogen, nachdem Bushido öffentlich gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner und mutmaßlichen Clanchef ausgesagt hatte. In der Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten Anna-Maria und Bushido immer wieder Einblicke in ihr Leben als achtfache Eltern gegeben, sei es durch Familienerlebnisse oder den Alltag in der neuen Heimat. Trotzdem scheinen sie stark mit Deutschland verbunden zu bleiben, wo ihre einstigen Karrieren und Beziehungen zur Öffentlichkeit ihren Ursprung nahmen. Bushido, der seine Rapkarriere als "Sonny Black" begann, plant nun mit der bevorstehenden Tour seinen musikalischen Abschluss.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025