Promi-Büßen-Drama: Diogo will nach Zoff "allein durchziehen"

Es knallt in Das große Promi-Büßen: Emma Fernlund (24) nominiert ihren Flirt Diogo Sangre (31) beim ersten Tribunal der Loser – und bringt damit die Stimmung im Camp zum Kippen. Auslöser: lockere Späße und viel Nähe zwischen Diogo und Vanessa Brahimi, die Emma als Überschreitung wertet. Während sich Emma und Vanessa wieder annähern, fühlt sich Diogo isoliert. Er zieht sich zurück, spricht von einem Bündnis gegen ihn und kündigt trotzig an: "Scheiß darauf, ich habe vieles in meinem Leben allein geschafft und ich werde auch hier allein durchziehen." Die Fronten sind verhärtet, auch wenn Diogo nicht ins Exit-Duell muss und Vanessa Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Zwischen Emma und Diogo prallen Werte und Erwartungen aufeinander. Emma macht klar, wo ihr Limit liegt: "Das war einer too much." Laut ihr wurde eine Grenze überschritten, während Diogo darauf beharrt, dass er "Späße machen" könne, "mit wem er möchte." Emma hält dagegen, sie verdiene einen Mann, der sie nicht zweifeln lässt, und nennt Diogo "unreif". Ihrer Meinung nach teilen sie "nicht dieselben Werte". Auch Mitstreiterin Theresia Fischer (33) beobachtet ratlos, dass sich die Diskussion im Kreis dreht. Als die Kameras auf Nachtmodus schalten, kommt Bewegung in den Streit: Im Bett sprechen sich Emma und Diogo leise aus, Emma entschuldigt sich für die Nominierung und beide finden wieder zueinander.

Das Dreiecks-Drama rund um Diogo, Emma und Vanessa lud sich kurz vor der ersten Nominierung auf. Belly missinterpretierte eine sehr vertraut wirkende Szene zwischen Vanessa und dem Realitystar – und trug dies an Emma weiter. Diese bewertete schließlich den Flirt mit als "gottlos". Besonders ärgerte sie der Umstand, dass Diogo zugleich ihre Nähe suchte. "Einfach dieser Fakt allein, dass du meine körperliche Nähe bekommst und beanspruchst. Ich finde das mit Vanessa respektlos mir gegenüber", erklärte die Influencerin. Diogo wies die Vorwürfe wiederum gelassen zurück: "Richtig kindisch, sorry. Wäre ich mit ihr in einer Beziehung, dann könnte ich das verstehen. Solange man Single ist, finde ich das voll in Ordnung."

Joyn Diogo Sangre, "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi, Emma Fernlund und Diogo Sangre in "Das große Promi-Büßen"

Joyn Diogo Sangre, Vanessa Brahimi und Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"