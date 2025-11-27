Sie hat genug: Kim Virginia Grey setzt Nikola ein Ultimatum

Kim Virginia Grey (30) macht ernst: Die Reality-TV-Bekannte hat ihrem Ehemann Nikola Grey (29) ein Ultimatum gestellt. Zwischen den beiden herrscht derzeit Funkstille, während Nikola nach Informationen aus ihrem Umfeld aus Dubai abgereist sein soll und sich angeblich in Deutschland nach einer Wohnung umsieht. Auf Instagram erklärte Kim, dass sie bis zum Wochenende eine Entscheidung erwarte – und zwar darüber, wie es mit der Ehe weitergeht und welche nächsten Schritte anstehen. Der Appell richtet sich direkt an Nikola und an alle, die auf Antworten warten. Es geht um klare Worte, gemeinsame Verantwortung und darum, die Situation nicht länger schweben zu lassen.

In ihrer längeren Instagram-Nachricht begründet Kim den Schritt ausführlich. Sie wolle bis dieses Wochenende "eine klare Aussage über das weitere Vorgehen und wo wir stehen". Sie erinnert daran, dass sie und Nikola nicht nur verheiratet sind, sondern "beide auch in einer Führungsposition, mit Verbindlichkeiten, bei denen man nicht einfach mal verschwinden kann, ohne Informationen". Ein zentraler Punkt sind die gemeinsamen Hunde, für die beide Verantwortung tragen. Kim betont, sie habe genug Zeit zum Innehalten gegeben und erwarte nun, "endlich reinen Tisch zu machen und Dinge endgültig zu klären wie Erwachsene". Parallel dazu kursiert die Darstellung, Nikola sei aus Dubai abgehauen; zudem heißt es, er suche in Deutschland eine Bleibe. Offiziell geäußert hat er sich dazu bislang nicht.

Kim und Nikola, die ihr Publikum aus Reality-Formaten und den sozialen Netzwerken kennen, tragen ihre Beziehung seit Langem öffentlich – mit all ihren Höhen und Tiefen. Beide nutzen Instagram regelmäßig, um Einblicke in ihren Alltag zu teilen, von Reisen bis hin zu Momenten mit ihren Hunden, die in der Partnerschaft eine große Rolle spielen. Freunde und Follower begleiten die beiden seit Jahren digital, oft in Echtzeit. Dass Kim nun genau diesen Kanal wählt, um eine Frist zu setzen und auf Verbindlichkeiten zu pochen, fügt sich in ihr bisheriges Miteinander: wichtige private Themen werden dort angesprochen, wo das Paar ohnehin mit seiner Community in Kontakt steht.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden