Fans empört: Ignoriert Brooklyn Beckham Davids Ritterschlag?

Er kocht, während die Familie feiert: Brooklyn Peltz-Beckham (26) teilte kürzlich ein neues Kochvideo auf Instagram – ein üppiges Fried-Chicken-Sandwich mit Krautsalat und seiner Cloud23 Hot Sauce. Doch der Clip brachte nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Einige Fans nutzten die Kommentarfunktion, um auf seinen angeblich fehlenden Kontakt zur Familie hinzuweisen. Besonders die verpasste Feier seines Vaters David Beckham (50), der kürzlich zum Ritter geschlagen wurde, sorgte für Diskussionen. "Brooklyn, dein Vater wurde diesen Monat zum Ritter geschlagen, hast du ihm gratuliert? Guten Appetit mit deinem Hähnchensandwich", schrieb ein empörter Nutzer.

Unter dem Video sammelten sich allerdings noch weitere mahnende Stimmen. "Vielleicht könntest du das kochen, wenn du deine Eltern endlich mal wieder siehst und die Ritterwürde deines Vaters feierst... wie wir wissen, wärst du ohne sie nicht da, wo du heute bist", kommentierte ein User. Ein anderer legte nach: "Dein Vater wurde 'Sir'… Du solltest ihn anrufen." Zudem war mehrfach zu lesen: "Hast du ihm gratuliert?" Zwischen Kritik an der Abwesenheit fanden sich auch Seitenhiebe auf das Rezept selbst – doch nicht alle stimmten ein. "So lecker! Sehr gut gemacht", lobten andere.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Mirror berichtet, dass Brooklyn nicht nur die Ritterzeremonie seines Vaters verpasst hatte, sondern auch bei beiden Geburtstagsfeiern von David im Mai fehlte. Das blieb vielen nicht verborgen. Die Distanz zwischen ihm und der Familie soll bereits seit über einem Jahr spürbar sein. Einschneidend war offenbar die Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (30): Weil sich die Braut damals gegen ein Kleid von Victoria (51) entschied, soll es zum Streit gekommen sein. Seitdem blieb Brooklyn auch weiteren Familien-Highlights wie Victorias Show in Paris oder der großen Netflix-Premiere fern.

IMAGO / Cover-Images Brooklyn Beckham, September 2025

IMAGO / Avalon.red David Beckham, November 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024