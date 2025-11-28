Das ist Andreas Gabalier in Beziehungen am wichtigsten

Andreas Gabalier (41) ist nicht mehr auf dem Markt. Der Musiker verriet kürzlich, dass er wieder in einer Beziehung ist. Bei einer Aufzeichnung der Giovanni Zarrella Show plauderte er aus, was für ihn eine gute Partnerschaft ausmacht. Auf die Frage des Showmasters antwortete er laut oe24: "Ich glaube, es geht um Respekt. Dass man den Partner oder die Partnerin wertschätzt." Dem Sänger seien außerdem Gemeinsamkeiten wichtig. Einen Tipp habe er obendrein von seinem Opa bekommen: Er soll nach "einem Kumpeltyp von einem feschen Mädel" suchen. Dies scheint dem Österreicher nun gelungen zu sein.

Die neue Beziehung machte Andreas vor etwa einem Monat im Rahmen eines Konzerts gegenüber Bild öffentlich. "Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu, und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs", offenbarte der Frauenschwarm. Um wen es sich dabei handelt, wollte der "Hallihallo"-Interpret allerdings nicht verraten: "Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten."

Seine Privatsphäre ist dem Schlagerstar enorm wichtig. Persönliche Schicksale verarbeitet Andreas jedoch immer wieder in seiner Musik. Im Song "Amoi seg' ma uns wieder" geht es beispielsweise um den Tod seines Vaters und seiner Schwester. Im Interview mit SWR erklärte er im Sommer: "Dieses Lied hat mir damals Halt gegeben." Auf der Bühne teilt er diese Erfahrungen immer wieder mit seinen Fans und baut so eine starke Verbindung zu ihnen auf.

Imago Andreas Gabalier, Oktober 2025

Getty Images Andreas Gabalier im Juni 2025

Getty Images Andreas Gabalier im Oktober 2022