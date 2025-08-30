Darum hat Rory McIlroy "Happy Gilmore 2" noch nicht geguckt

Rory McIlroy (36) hätte allen Grund zur Freude über seinen Gastauftritt in der Komödie "Happy Gilmore 2", doch gesehen hat der Golf-Star den Film bislang nicht. In einem Gespräch mit The Running Interview Show am 21. August verriet der 36-Jährige: "Ich habe den Film noch nicht einmal gesehen, weil ich mich selbst nicht beim Schauspielen sehen möchte." Er hoffe jedoch, dies bald nachzuholen. McIlroy spielt in der Fortsetzung des Kultfilms von 1996 eine fiktionalisierte Version von sich selbst und tritt zusammen mit Happy Gilmore, gespielt von Adam Sandler (58), in einem außergewöhnlichen Golfturnier an.

Die Möglichkeit, in einem seiner Lieblingsfilme mitzuwirken, war für den Profi-Golfer ein ganz besonderes Erlebnis, wie er bereits im Mai erzählte: "Happy Gilmore war der Golf-Film meiner Kindheit. Dass ich Teil der Fortsetzung sein durfte, war einfach fantastisch." Besonders schwärmt Rory von Adam, der nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als Produzent und Drehbuchautor fungiert. "Er ist so ein toller Kerl und hat dafür gesorgt, dass wir uns beim Dreh rundum wohlfühlen. Aber ich werde meinen Hauptberuf definitiv nicht an den Nagel hängen", sagte der Sportler mit einem Augenzwinkern.

Neben Rory sind weitere bekannte Golf-Profis wie Justin Thomas, Jordan Spieth und Brooks Koepka in dem Film zu sehen, der seit dem 25. Juli auf Netflix gestreamt werden kann. Adam hatte Rory bereits im April nach dessen triumphalem Sieg beim Masters mit einer emotionalen Nachricht gewürdigt und ihn dabei liebevoll "Grand Slammer" genannt. Abseits des Golfplatzes zeigt der Sportler immer wieder, wie viel ihm Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen bedeuten. Ob in Hollywood oder bei Meisterschaften – Rory schätzt die Begegnungen mit Menschen, die in ihrem Metier die Besten sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rory McIlroy, Profigolfer

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Rory Mcllroy, Profigolfer