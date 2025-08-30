Royale Traumhochzeit: Prinzessin Marie Caroline heiratet

Am heutigen Samstag gibt es für Liechtenstein einen besonderen Grund zum Feiern: Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein und ihr Verlobter Leopoldo Maduro Vollmer geben sich laut Berichten von Gala in der Kathedrale St. Florin in Vaduz das Jawort. Die Zeremonie startete um 11 Uhr und wird von Bischof Benno Elbs geleitet. Zwar ist die Messe nicht öffentlich, doch der feierliche Ein- und Auszug der Brautleute vor der Kirche zieht zahlreiche Zuschauer an. Nach der Trauung lädt die Fürstenfamilie zu einem exklusiven Empfang auf Schloss Vaduz ein, an dem Familie, enge Freunde und Vertreter des Landes teilnehmen.

Die heutige Hochzeit sorgt für eine Ausnahme, denn die Fürstenfamilie von Liechtenstein ist für ihre Zurückhaltung bekannt und zeigt sich selten in der Öffentlichkeit. Marie Caroline hatte ihre Verlobung mit dem aus der Finanzbranche stammenden Leopoldo im Herbst letzten Jahres bekanntgegeben. Eine spannende Verbindung besteht auch zu Großbritannien: Genau wie Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) studierte der Bräutigam an der renommierten St. Andrews Universität in Schottland. Marie Caroline lebt derzeit in London und arbeitet laut Medienberichten in der Modebranche.

Die Braut, das einzige Mädchen unter den vier Kindern von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie, ist tief in königlichen Traditionen verwurzelt. Ihre Mutter Sophie stammt von der bayerischen Königsfamilie ab und es wird spekuliert, ob Marie Caroline bei der Trauung eine der berühmten Familientiaren tragen wird – unter anderem stehen die Habsburg Fringe Tiara oder die Douglas Floral Tiara zur Auswahl. Trotz der privaten Zeremonie wird das Ereignis viele royale Fans in Vaduz und darüber hinaus begeistern.

Imago Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein mit ihrem Verlobten Leopoldo Maduro Vollm

Imago Prinzessin Marie Caroline von Lichtenstein im August 2024

Imago Die Royale-Familie von Lichtenstein im August 2024

